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اعتقال 31 مشتبها منهم من ياة الناصرة وبسمة طبعون بتجارة المخدرات



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اعتقال 31 مشتبها منهم من ياة الناصرة وبسمة طبعون بتجارة المخدرات




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