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فيديو وصور - اعتقال 31 مشتبها بتجارة المخدرات منهم شبان من يافة الناصرة وبسمة طبعون واخرون يهود من المنطقة



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اعتقلت الشرطة  31 شابا (20-36) عاما من مجدال هعيمك والعفولة ويوكنعام , ونتسيرت عيليت وبيسان , ويافة الناصرة , بسمة طبعون , وكريات حاييم بشبهة التجارة بالمخدرات الخطيرة في المنطقة .



وكانت الشرطة داهمت بيوت المشتبهين فجر اليوم الاثنين بقوات كبيرة معززة حيث تم ضبط مخدرات خطيرة ومصادرة سيارتين لمشتبهين .


وافيد ان الحديث يدور عن عميل زرعته االشرطة بين المشتبهين بتجارة المخدرات حيث قام بابرام صفقات مخدرات مع المشتبهين واشترى منهم مخدرات من انواع مختلفة مثل كوكائين , اكستزي , MDMA, حشيش , ماريحوانا .


واشارت الشرطة انه تم اعتقال 31 مشتبها حيث جرى الافراج عن 12 منهم بعد التحقيق معهم فيما ستطلب الشرطة من المحكمة تباعا اليوم النظر بتمديد اعتقال 19 مشتبها لاستكمال التحقيق معهم .





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