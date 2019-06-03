أجواء, رمضانية, وإيمانيّة, في, إعداديّة, المتنبي,

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نظمت النوادي الحي الشرقي وكشافة مسيرة مسائية بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك...
برعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، نظم المجلس المحلي بالتعاون مع...
بمبادرة بعثرة ثقافية وبمشاركة من منسق السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول...
ارتقت المدرسة الابتدائية الحديقة (د) يافة الناصرة إلى المراتب الأولى بمسابقة...
اقام ايمانويلي جيوفريه، سفير الاتحاد الاوروبي لدى دولة إسرائيل، مساء أمس...
مشاركة واسعة في الافطار الجماعي لاعضاء نادي الجيل الذهبي في عرابة الذي اقيم في...
استقبلت المدرسة "الاهلية" عتيد ام الفحم الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في المدرسة...
احتفلت مدينة عرابة بنجاح 7 ممرضين من خريجي الجامعة الامريكية العربية جنين بامتحان...
احتفلت مدر المستقبل لكرة القدم في عرابة بقيادة اللاعب عبد رباح بانتهاء الموسم...
اقيمت مساء اليوم الاحد، في ساحة ملعب متعدد الاهداف في البعينة نجيدات الامسية...