أجواء, رمضانية, وإيمانيّة, في, إعداديّة, المتنبي,

بمبادرة من أستاذ التربية الإسلامية الأستاذ عروة طربيه وأمينة المكتبة السيّدة نداء أبو الهيجاء أقامت مدرسة المتنبي الإعدادية في طمرة فعاليات قيّمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال محاضرة قيّمة وهادفة تحمل أسمى التعاليم الدينيّة والسلوكيّة التي يجب على كلّ مسلم ومسلمة الاقتداء بها في شهر رمضان المبارك وغيره من الأيام، مثل المغفرة والتسامح والتفكير بالفقراء والمساكين، بالإضافة إلى المعاني الّتي تنطوي عليها فريضة الصوم وأهميتها للمسلمين، وعن ليلة القدر وما فيها من معانٍ عظيمة.

كما وشارك طلاب المدرسة في الفقرة الصباحيّة بتقديم معلومات دينيّة تاريخيّة حول هذا الشهر الفضيل، آدابه وأحكامه، قصص وأحداث تاريخيّة حدثت في شهر رمضان. وبهدف إثراء الطلاب وزيادة معرفتهم في المعلومات الدينيّة والتاريخيّة أقامت المدرسة مسابقة أسئلة معلومات عامّة يوميّة شارك فيها طلاب من جميع الطبقات السابعة، الثامنة والتاسعة. حيث احتوت المسابقة على أسئلة وجوائز فوريّة لكل طالب أجاب بإجابة صحيحة.ومن أجل تذويت روح العطاء والتعاون والمحبة بادرت المدرسة بمشاركة جميع الطلاب والمعلمين بتحضير 40 طرد غذائي، وتمّ توزيعهم على العائلات المستورة داخل الحيّ وخارجه.وبدوره قام مدير المدرسة الأستاذ محمد حجازي بتهنئة جميع الطلاب وذويهم والمعلّمين والأمّة الإسلاميّة بشهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، متمنيًّا لهم عيدًا سعيدًا أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات.