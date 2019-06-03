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40 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019



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منذ بداية عام 2019 قُتل 131 شخصًا في حوادث الطرق, سبعة منهم في الأسبوع الماضي. 40 من الذين قتلوا منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي. خلال الفترة نفسها من العام الماضي قُتل 36 شخصاً من المجتمع العربي, أي بزيادة قدرها 8٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.



بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:


·         منذ بداية العام قتل ستة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق.


·         مقتل عشرة شباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


·         مقتل أربعة أشخاص من كبار السن من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.


·         مقتل تسعة أشخاص من المجتمع العربي كانوا من المشاة.


·         15 شخصا من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.


·         منذ بداية عام 2019 كان هناك 69 سائقًا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل), أربعة منهم في الأسبوع الماضي.


·         مقتل خمسة ركاب مركبة بعجلتين من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


·         مقتل اثنان من راكبي الدراجات من المجتمع العربي منذ بداية العام.




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