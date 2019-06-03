40, قتيلا, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

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كشف مركز الفلك الدولي، عن اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر استنادا على رؤية هلال...
اعتقلت شرطة النقب 3 شبان من النقب بشبهة زراعة أشتال مخدرات. وافادت الشرطة انها...
اعتقلت الشرطة 31 شابا (20-36) عاما من مجدال هعيمك والعفولة ويوكنعام , ونتسيرت عيليت...
أكد خبراء علوم الفلك أن شهر رمضان 2019 سيكتمل ثلاثين يومًا لانعدام إمكانية رؤية...
الاثنين 2019/06/03: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون...
شارك المئات من اهالي كفركنا مساء اليوم الاحد في مسيرة كشفية مهيبة لسرية كشافة...
تحت رعاية رئيس بلدية الناصرة علي سلام وبمشاركة نوادي الاحياء الجنوبية في المدينة...
إختتمت وحدة الوالدية والأسرة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع...
شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...
انطلقت عصر اليوم الأحد المسيرة السنوية لآلاف المستوطنين من القدس الغربية باتجاه...