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مجلس طرعان يتوج فعاليات الشهر الفضيل ويستقبل عيد الفطر السعيد بأمسية خاصة



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برعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، نظم المجلس المحلي بالتعاون مع قسم الشبيبة وقسم المعارف، أمسية مميزة لتوديع شهر رمضان الفضيل واستقبال عيد الفطر السعيد، حيث غصت ساحة مدرسة الصرار، أمس الأحد، بجمهور غفير، إلى جانب حضور ومشاركة شخصيات دينية واجتماعية، وتأتي الأمسية تتويجا للفعاليات الرمضانية التي شهدتها القرية بدعم ورعاية المجلس المحلي ورئيسه مازن محمود عدوي، ومن بينها تجهيز القرية وتزيينها لاستقبال الشهر الفضيل وإضاءة فانوس رمضان في حفل مهيب، توزيع طرود غذائية على العائلات المحتاجة، فعاليات وبرامج ثقافية وأمسيات رمضانية، مسابقات وفعاليات مختلفة بالتعاون ما بين المجلس المحلي، والمركز الجماهيري، وقسم الرفاه الاجتماعي، ومختلف الأطر الفاعلة، وكذلك دوري رمضان لكرة القدم للمدارس ودوري الانتماء الطرعاني، ولقاءات اجتماعية مختلفة وإفطارات رمضانية وتكريم متبرعين ومساهمين، وغيرها من برامج وفعاليات.


تولت عرافة الأمسية الختامية دنيا شاهر عدوي، رئيسة مجلس الطلاب البلدي، حيث رحبت بالحضور وشكرت القائمين على الأمسية وبضمنهم المجلس الطلابي البلدي وأجيال. افتتحت الأمسية بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها الشاب محمد هشام قاسم علي، وتحدث خلال الأمسية رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي واستعرض الفعاليات والبرامج التي شهدتها القرية طيلة الشهر المبارك، وشكر مدرسة الصرار ومديرة المدرسة على استضافتها للأمسية، مشيرا إلى تغييب المدرسة في السنوات الماضية من الفعاليات الثقافية، وقدم رئيس المجلس التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد متمنيا أن يعم السلام والتآخي بلادنا، وشكر كل من ساهم ودعم في نجاح الأمسية والفعاليات الرمضانية عامة. كذلك كانت كلمة لفضيلة الشيخ عبد المعطي نصار والذي قدم بدوره التهاني بالعيد. وانطلقت فعاليات الأمسية مع باقة أناشيد دينية قدمها المنشد كفاح زريقي وفرقته، ولاقت استحسان وتفاعل الجمهور. كل الشكر لجميع القائمين على الأمسية والفعاليات.




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