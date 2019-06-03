متى موعد عيد الفطر ؟ - علوم الفلك - رمضان سيكتمل 30 يومًا

أكد خبراء علوم الفلك أن شهر رمضان 2019 سيكتمل ثلاثين يومًا لانعدام إمكانية رؤية هلال شوال.

وقال الفلكيون: ”بدأت معظم دول العالم الإسلامي شهر رمضان يوم الاثنين 06 مايو 2019م، وعليه سيتم تحري الهلال اليوم الاثنين 03 يونيو، حيث سيغيب القمر قبل غروب الشمس في دول مثل إندونيسيا و كازاخستان، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، أما المنطقة العربية فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة من غروب الشمس وهي مدة ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة“.وبناءً على ما سبق، فإن الدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين 06 مايو، من المفترض أن تكمل عدة رمضان ثلاثين يوماً وأن يكون يوم الأربعاء 5 يونيو غرة شهر شوال هو يوم العيد“.