هل, تحيي, أديل, حفلا, في, السعودية, قريبا؟,

أعلنت بعض المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المغنية العالمية أديل ستحيي حفلاً ضخماً في مدينة جدة ب​السعودية​ وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن حفلات عالمية يتمّ التخطيط لها في موسم الصيف، أو كما أطلق عليه "موسم جدة".

وكانت قد إحتفلت الفنانة العالمية أديل بعيد ميلادها الـ31 ونشرت صورا من المناسبة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تقوم بحركات مضحكة وترقص مع الراقصات وكتبت أن سنة الـ 30 كانت صعبة عليها، وأنها تغيرت كثيرا في السنوات الماضية كما قالت انها متحمسة كثيرا لعامها الـ31 وقالت انها تتحضر لاطلاق البومها جديد الذي تعمل عليه والذي من المتوقع ان يطرح قريباً.