صلاح, يقف, خلف, ميسي, في, سباق, الكرة, الذهبية,

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيلة المثالية لموسم بطولة دوري...
أكَّد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أنَّ الدولي المصري محمد صلاح، جناح...
اعتبر الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع ليفربول، وأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال...
أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب سعادته لفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه...
نجح الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في تسجيل هدف التقدم للريدز أمام...
عوض ليفربول خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بإحرازه اللقب هذه...
توفى لاعب نادى ريال مدريد السابق خوسيه انطونيو رييس اليوم السبت، عن عمر 35 عاما،...
يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة نادي ليفربول الإنجليزي نحو التتويج بلقب دوري...
علق السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، على مشاركة الريدز في مباراة توتنهام،...
يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم صفوفه...