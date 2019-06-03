قتيل, واصابتان, بقصف, اسرائيلي, على, مطار, التيفور, بحمص,

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كتب الكاتب الروسي بيوتر أكوبوف، مقالا في صحيفة "فزغلياد"، كشف خلالها ان اجتماعات...
قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة...
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير التعليم نفتالي...
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل لن تسمح بأي اطلاق للنار...
قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن ثلاثة جنود قتلوا كما...
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا "لن تسمح بإعادة كتابة...
قالت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام المحلية في ألبانيا، إن ستة زلازل هزت جنوب شرق...
قتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا...
ينتظر لبنان تلقي جواب من مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد حول طرحه...