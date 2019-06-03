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قتيل واصابتان بقصف اسرائيلي على مطار التيفور بحمص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكدت وكالة ناسا السورية الرسمية استشهاد عسكري سوري واصابة اثنين اخرين جراء قصف الطيران الاسرائيلي لمطار التيفور بريف حمص . 



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قولها ان الدفاعات السورية الجوية تصدت لقصف إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور، مؤكدة ان صاروخا واحد سقط ما ادى الى ارتقاء شهيد وجرح جنديين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.
قتيل واصابتان بقصف اسرائيلي على مطار التيفور بحمص




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