قتيل, واصابتان, بقصف, اسرائيلي, على, مطار, التيفور, بحمص,

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قولها ان الدفاعات السورية الجوية تصدت لقصف إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور، مؤكدة ان صاروخا واحد سقط ما ادى الى ارتقاء شهيد وجرح جنديين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.

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