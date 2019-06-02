مسيرة, كشفية, في, كفركنا, بمناسبة, عيد, الفطر, السعيد,

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تحت رعاية رئيس بلدية الناصرة علي سلام وبمشاركة نوادي الاحياء الجنوبية في المدينة...
إختتمت وحدة الوالدية والأسرة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع...
شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...
انطلقت عصر اليوم الأحد المسيرة السنوية لآلاف المستوطنين من القدس الغربية باتجاه...
لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مصرعه جراء حادث طرق قرب مدينة الطيرة بين سيارة...
شارك اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل بتشييع جثمان المرحوم الشاب خالد صقر ٣٩ عام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق مروع وقع في شارع...
ستبدأ في الأسابيع القريبة العطلة الكبيرة، فالكثير من الفِتيان والشباب سيخرجون...
حذر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم السبت في...
تجددت بعد ظهر اليوم المواجهات بين المصلين والشرطة في ساحات المسجد الاقصى المبارك...