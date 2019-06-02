مسيرة, كشفية, في, كفركنا, بمناسبة, عيد, الفطر, السعيد,

شارك المئات من اهالي كفركنا مساء اليوم الاحد في مسيرة كشفية مهيبة لسرية كشافة ابناء قانا , حيث جابت المسيرة شوارع البلدة باجواء احتفالية.

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الناصرة:الاحياء الجنوبية تستقبل عيد الفطر بمسيرة مهيبة 2019-06-02 | 23:13:17 تحت رعاية رئيس بلدية الناصرة علي سلام وبمشاركة نوادي الاحياء الجنوبية في المدينة...

الجماهيري ام الفحم يختتم مخيم "بسمة وهدف" لشهر رمضان المبارك 2019-06-02 | 21:33:14 إختتمت وحدة الوالدية والأسرة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع...

المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل 2019-06-02 | 21:31:45 شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...

مسيرة الاعلام الاسرائيلية تطوف مدينة القدس وسط حالة توتر 2019-06-02 | 21:28:03 انطلقت عصر اليوم الأحد المسيرة السنوية لآلاف المستوطنين من القدس الغربية باتجاه...

مصرع شاب في حادث طرق قرب مدينة الطيرة 2019-06-02 | 21:25:36 لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مصرعه جراء حادث طرق قرب مدينة الطيرة بين سيارة...

ام الفحم:تشييع جثمان الشاب خالد صقر ضحية حادث الطرق 2019-06-02 | 19:20:41 شارك اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل بتشييع جثمان المرحوم الشاب خالد صقر ٣٩ عام...

مصرع الشابة حنين دراوشة من اكسال في حادث طرق مروع 2019-06-02 | 17:29:15 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق مروع وقع في شارع...

جمعية أور ياروك:أكبر عدد من المصابين الشباب في حوادث الطرق في ساعات الليل من سكان الناصرة 2019-06-02 | 15:53:04 ستبدأ في الأسابيع القريبة العطلة الكبيرة، فالكثير من الفِتيان والشباب سيخرجون...

مركزي المتابعة يحذر من الهجوم على العمل السياسي ويدعو لتعزيز الهيئات الشعبية 2019-06-02 | 15:00:17 حذر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم السبت في...