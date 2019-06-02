تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-03 00:01:41 الاردن: اقتحامات المستوطنين للاقصى ستجر المنطقة للعنف |  2019-06-02 23:19:07 مسيرة كشفية في كفركنا بمناسبة عيد الفطر السعيد |  2019-06-02 23:13:17 الناصرة:الاحياء الجنوبية تستقبل عيد الفطر بمسيرة مهيبة |  2019-06-02 21:33:14 الجماهيري ام الفحم يختتم مخيم "بسمة وهدف" لشهر رمضان المبارك |  2019-06-02 21:31:45 المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل |  2019-06-02 21:28:03 مسيرة الاعلام الاسرائيلية تطوف مدينة القدس وسط حالة توتر |  2019-06-02 21:25:36 مصرع شاب في حادث طرق قرب مدينة الطيرة |  2019-06-02 19:36:47 رونالدو وميسي في تشكيلة دوري الأبطال.. وصلاح خارجها |  2019-06-02 19:20:41 ام الفحم:تشييع جثمان الشاب خالد صقر ضحية حادث الطرق |  2019-06-02 19:17:33 نتنياهو يُقيل شكيد وبينت |  2019-06-02 15:53:04 جمعية أور ياروك:أكبر عدد من المصابين الشباب في حوادث الطرق في ساعات الليل من سكان الناصرة |  2019-06-02 15:08:21 إجهاد الحامل النفسي يؤثر سلباً على جنينها |  2019-06-02 15:06:46 صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية |  2019-06-02 15:00:17 مركزي المتابعة يحذر من الهجوم على العمل السياسي ويدعو لتعزيز الهيئات الشعبية |  2019-06-02 14:36:00 القدس:تجدد المواجهات بين الشرطة والمصلين في ساحات المسجد الاقصى |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مسيرة كشفية في كفركنا بمناسبة عيد الفطر السعيد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شارك المئات من اهالي كفركنا مساء اليوم الاحد في مسيرة كشفية مهيبة لسرية كشافة ابناء قانا , حيث جابت المسيرة شوارع البلدة باجواء احتفالية.




كلمات متعلقة

مسيرة, كشفية, في, كفركنا, بمناسبة, عيد, الفطر, السعيد,

تابعونــا

الناصرة:الاحياء الجنوبية تستقبل عيد الفطر بمسيرة مهيبة الناصرة:الاحياء الجنوبية تستقبل عيد الفطر بمسيرة مهيبة 2019-06-02 | 23:13:17

تحت رعاية رئيس بلدية الناصرة علي سلام وبمشاركة نوادي الاحياء الجنوبية في المدينة...

الجماهيري ام الفحم يختتم مخيم "بسمة وهدف" لشهر رمضان المبارك الجماهيري ام الفحم يختتم مخيم "بسمة وهدف" لشهر رمضان المبارك 2019-06-02 | 21:33:14

إختتمت وحدة الوالدية والأسرة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع...

المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل المطران يوسف متى يستلم مهامه مطرانا للجليل 2019-06-02 | 21:31:45

شهدت كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك في حيفا مساء اليوم حفل تنصيب المطران...

مسيرة الاعلام الاسرائيلية تطوف مدينة القدس وسط حالة توتر مسيرة الاعلام الاسرائيلية تطوف مدينة القدس وسط حالة توتر 2019-06-02 | 21:28:03

انطلقت عصر اليوم الأحد المسيرة السنوية لآلاف المستوطنين من القدس الغربية باتجاه...

مصرع شاب في حادث طرق قرب مدينة الطيرة مصرع شاب في حادث طرق قرب مدينة الطيرة 2019-06-02 | 21:25:36

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مصرعه جراء حادث طرق قرب مدينة الطيرة بين سيارة...

ام الفحم:تشييع جثمان الشاب خالد صقر ضحية حادث الطرق ام الفحم:تشييع جثمان الشاب خالد صقر ضحية حادث الطرق 2019-06-02 | 19:20:41

شارك اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل بتشييع جثمان المرحوم الشاب خالد صقر ٣٩ عام...

مصرع الشابة حنين دراوشة من اكسال في حادث طرق مروع مصرع الشابة حنين دراوشة من اكسال في حادث طرق مروع 2019-06-02 | 17:29:15

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق مروع وقع في شارع...

جمعية أور ياروك:أكبر عدد من المصابين الشباب في حوادث الطرق في ساعات الليل من سكان الناصرة جمعية أور ياروك:أكبر عدد من المصابين الشباب في حوادث الطرق في ساعات الليل من سكان الناصرة 2019-06-02 | 15:53:04

ستبدأ في الأسابيع القريبة العطلة الكبيرة، فالكثير من الفِتيان والشباب سيخرجون...

مركزي المتابعة يحذر من الهجوم على العمل السياسي ويدعو لتعزيز الهيئات الشعبية مركزي المتابعة يحذر من الهجوم على العمل السياسي ويدعو لتعزيز الهيئات الشعبية 2019-06-02 | 15:00:17

حذر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم السبت في...

القدس:تجدد المواجهات بين الشرطة والمصلين في ساحات المسجد الاقصى القدس:تجدد المواجهات بين الشرطة والمصلين في ساحات المسجد الاقصى 2019-06-02 | 14:36:00

تجددت بعد ظهر اليوم المواجهات بين المصلين والشرطة في ساحات المسجد الاقصى المبارك...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخليص طفلة علق رأسها بين جزئي كرسي روضة اطفال مركز البلاد طاقم خاص اطفاء انقائ حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهردهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة يافا تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق جنازة جثامين الفريديس مثواهن الاخير مصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةالبروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث عامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة البروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عامامصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com