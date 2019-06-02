الناصرة:الاحياء, الجنوبية, تستقبل, عيد, الفطر, بمسيرة, مهيبة,

بحيث انطلقت المسيرة من حديقة بئر الامير في المدينة الي دوار الحي.وتخللت المسيرة اناشيد دينية ملتزمة من الشيخ اسماعيل السلطي ومواهب من الحي وزجل رمضاني من الشاعر فتح حمادي.

تحت رعاية رئيس بلدية الناصرة علي سلام وبمشاركة نوادي الاحياء الجنوبية في المدينة انطلقت مساء الاحد مسيرة عيد الفطر السعيد بمدينة الناصرة.

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