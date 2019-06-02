إختتمت وحدة الوالدية والأسرة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيم "بسمة وهدف" الذي أعد لجمهور النساء وإمتد على مدار أيام شهر رمضان المبارك، وهو مخيم يهدف إلى إكساب الأمهات مهارات في إعداد حلويات العيد بمواد أساسية وجهد قليل، كما وتهدف الدورة إلى مساعدة الأمهات على توفير الحلويات التي يطلبها الصغار بتكاليف بسيطة لا تثقل كاهل العائلات في شهر رمضان المبارك.

تذويت قيم العطاء وعمل الخير:كما ومن خلال الدورة تذويت قيم العطاء من خلال حث المشاركات على إعداد الحلويات وتوزيعها على العائلات بهدف رسم البسمة وبهجة العيد على وجوه والحث والمضي في عمل الخير والعطاء في شهر رمضان، وهي قيم يجب على الجميع تبنيها وإتخاذها نهجاً دائماً في رمضان وبعده.برنامج فني منوع للأطفال:هذا، وكانت أولى نشاطات المخيم مع جمهور الأطفال حيث شاركوا في برنامج ثقافي تخلله عرض فيلم للأطفال وفقرات وورشات إنشادية مع المنشد احمد خالد الذي قدم أناشيد جديدة ملائمة لجيل الأطفال ومنها ما هو خاص باستقبال الشهر الفضيل وتم ترديدها بمشاركة الأطفال الحضور. كما كانت ورشة في إعداد المعجنات وخبزها شاركت فيها الأطفال مع أمهاتهم لتشجيع الأطفال على مشاركة ومساعدة الأمهات في شهر رمضان.مهارات في التدبير المنزلي:بالإضافة لذلك، تم أيضاً خلال أيام المخيم تنظيم عرض ترفهي للفنان "عمو خميس" اشترك به مئات الأطفال وأمهاتهم، ثم تلى ذلك ورشة خاصة بجمهور النساء بعنوان "بيتيفوريم" أدارتها مرشدة التدبير المنزلي سهير إغبارية.محاضرات دينية وورشة تنمية بشرية للطلاب:كما وضمت فعاليات هذا الشهر الفضيل يوم خاص بطلاب المرحلة الإعدادية شاركت فيه كل من المدارس التالية: مدرسة التسامح الجناح الإعدادي، مدرسة إسكندر الإعدادية، الرازي الإعدادية، خديجة الإعدادية ووادي النسور الإعدادية، وقد افتتح البرنامج بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم تلاها على مسامع الحضور الشيخ يوسف إدريس ثم تلها كلمة ترحيبية لبلدية ام الفحم القاها رئيس البلدية د. سمير صبحي يليها فقرة بعنوان "ايمانيات" قدمها الشيخ أحمد علي حمّاد. بعدها كانت محاضرة لمدربة التنمية البشرية لبنى اشتيوي تكلمت فيه عن قيمة التطوع والتسامح وتقبل الغير ومدى اثر هذه القيم في بناء الأجيال والمجتمعات ثم ختم اليوم بعرض Play back لمسرح (الفرنج) الناصرة.ورشات مهارات حياتية وعرض مسرحي لطلاب الثانويات:وفي ذات السياق خصص يوم آخر لطلاب المرحلة الثانوية شارك فيه كل من طلاب مدرسة التسامح الجناح الثانوي، مدرسة الرازي الثانوية، المدرسة الاهلية الثانوية، مدرسة إسكندر الثانوية ومدرسة سخنين للطالبات حيث شملت فقرات البرنامج على مهارات حياتية مع المدرب غسان صالح تكلم فيها عن قيمة العطاء كمحفز للإرتقاء وتعزيز الانتماء ثم كان عرض مسرحية "حرية" للفنان اياد شيتي.ورشات متنوعة لجمهور النساء:ثم اختتمت سلسلة الفعاليات بورشة استقبال العيد تخللها تجهيز وإعداد كعك العيد، حيث شاركت النسوة باعداد الكعك وخبزه وتزيينه ووضعه في علب حلوى جميلة تم تنسيقها على أيديهن ثم تم توزيعها على عائلات مستورة. ويشار ان هذه الورشة كانت بشراكة عمل مع الأخت حنين شايب ومجموعتها من "نساء قياديات" وبتبرع للمواد الخام على نفقة السيد سمير حلو، ومن هذا المقام يسرنا أن نقدم له ولجميع من ساهم في دعم المشاريع الرمضانية ونسأل الله ان يبارك بهم جميعاً وبعطائهم، وأن يوفق الله الجميع لمواصلة أعمال الخير على مدار العام خدمة لأهلنا وبلدنا ومجتمعنا.