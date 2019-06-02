مسيرة, الاعلام, الاسرائيلية, تطوف, مدينة, القدس, وسط, حالة, توتر,

انطلقت عصر اليوم الأحد المسيرة السنوية لآلاف المستوطنين من القدس الغربية باتجاه القدس الشرقية، رافعين الاعلام الإسرائيلية والشعارات ، احتفالًا باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس عام 1967.

الشرطة قامت بإغلاق عدة شوارع وطرقات رئيسية في مدينة القدس المحاذية للبلدة القديمة، لتسهيل تحركات المستوطنين خلال مسيرتهم التي يطلق عليها مسيرة "رقصة الأعلام".وأضافت أن المستوطنين انطلقوا بمسيرتهم باتجاه باب العمود مرورا بباب الخليل والباب الجديد، وخلال ذلك شكلوا رقصات الرقص والغناء، كما ثبتوا مكبرات صوتية على مدخل ساحة باب العمود .وقبل وصول مسيرة المستوطنين الى شوارع القدس الشرقية قامت قوات الاحتلال بإخلاء منطقة باب العمود وشارع نابلس والسلطان سليمان، ومنعت المقدسيين التواجد فيها.