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مصرع شاب في حادث طرق قرب مدينة الطيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مصرعه جراء حادث طرق قرب مدينة الطيرة بين سيارة خصوصية وحافلة .


وجاء في البيان أن الحادث وقع قرب مفرق ايال على شارع 6 , الطواقم الطبية التي هرعت للمكان اعلنت وفاة الشاب على الفور .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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