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رونالدو وميسي في تشكيلة دوري الأبطال.. وصلاح خارجها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيلة المثالية لموسم بطولة دوري الأبطال، بعد أن توج ليفربول بذات الأذنين أمس السبت، على حساب توتنهام، وانتصر عليه بهدفين دون رد.

وضمت القائمة 6 لاعبين من صفوف ليفربول، بينما لم يتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، والذي سجل الهدف الأول في شباك السبيرز بالنهائي.
وشهدت التشكيلة أسماء معتادة مثل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، هداف برشلونة.
ونشر الموقع الرسمي لليويفا قائمة ضمت 20 لاعبًا، وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، تير شتيجن (برشلونة).
خط الدفاع: فان ديك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، يان فيرتونخن (توتنهام)، أرنولد (ليفربول)، روبرتسون (ليفربول).
خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونج (أياكس)، نودمبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، دافيد نيرس (أياكس)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).
خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، دوسان تاديتش (أياكس)، ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ولوكاس مورا (توتنهام).
رونالدو وميسي في تشكيلة دوري الأبطال.. وصلاح خارجها




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