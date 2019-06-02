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ام الفحم:تشييع جثمان الشاب خالد صقر ضحية حادث الطرق



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شارك اهالي مدينة ام الفحم قبل قليل بتشييع جثمان المرحوم الشاب خالد صقر ٣٩ عام الذي توفي يوم امس بعد تعرضه لحادث طرق ذاتي قبل عدة ايام بحي عين ابراهيم بام الفحم.


. هذا وانطلقت الجنازة من مسجد حي عين ابراهيم بام الفحم الى مقبرة حي الشرفة.
يذكر ان المرحوم ترك خلفه ثلاثه اطفال وزوجة ثاكلة





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