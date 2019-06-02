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نتنياهو يُقيل شكيد وبينت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد ، من حزب "اليمين الجديد"، من الحكومة الإسرائيلية، ومن مجلس الوزراء المصغر السياسي والأمني.  ورد الوزيرين بينيت وشاكيد على اقالتهما قائلين "نشكر بحرارة الجمهور الإسرائيلي على الامتياز النادر الذي كان علينا خدمته في أدوارنا كوزيرين للتعليم والقضاء، كل ما فعلناه كان من أجل مصلحة دولة إسرائيل ومواطنيها".   وقالت مصادر في الحكومة إن "شاكيد وبينيت غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما الحسّاسين في مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" لمدة ستة أشهر أخرى وهما لم ينالا ثقة الجمهور".  في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن بينيت وشاكيد استقالتهما من حزب "البيت اليهودي"، وإنشاء حزبهما الجديد "اليمين الجديد"، وتقاسم الاثنان رئاسة الحزب الذي تبنى الدينية والعلمانية.  يذكر أن حزب "اليمين الجديد" لم يجتاز نسبة الحسم في دخوله للانتخابات البرلمانية السابقة التي أقيمت في 9 نيسان/ أبريل، وحل الكنيست الإسرائيلي نفسه، بعد أن فشل نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة جديدة.  ويشار الى أن الإذاعة العبرية، أفادت بأن زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بدأ بإجراء محادثات مع الوزير السابقة أييليت شاكيد، لضمها إلى حزبه، على الرغم من معارضة بعض الوزراء من حزبه، خشية من أن تنافسهم على قيادة الحزب، بعد اعتزال نتنياهو.  وقال مسؤولون سياسيون إن الوزير السابق نفتالي بنيت، يدرس هو الآخر الانضمام إلى "الليكود".
نتنياهو يُقيل شكيد وبينت




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