نتنياهو, يُقيل, شكيد, وبينت,

كلمات متعلقةنتنياهو, يُقيل, شكيد, وبينت,
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد...
اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل لن تسمح بأي اطلاق للنار...
قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن ثلاثة جنود قتلوا كما...
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا "لن تسمح بإعادة كتابة...
قالت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام المحلية في ألبانيا، إن ستة زلازل هزت جنوب شرق...
قتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا...
ينتظر لبنان تلقي جواب من مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد حول طرحه...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط للإعلان رسميا عن ترشحه لولاية...
وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة إلى قادة الدول الإسلامية المشاركة في قمة...
جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ورعاياها الصامدين في الجولان السوري...