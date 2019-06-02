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جمعية أور ياروك:أكبر عدد من المصابين الشباب في حوادث الطرق في ساعات الليل من سكان الناصرة



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ستبدأ في الأسابيع القريبة العطلة الكبيرة، فالكثير من الفِتيان والشباب سيخرجون للعطلة ولقضاء أوقات الفراغ حتّى ساعات متأخّرة من الليل. وفي بعض الحالات سيشربون الكحول، وسيقود بعضهم السيّارات متعبين، وفي جميع الأحول قد تُعرّض أوقات الفراغ هذه هؤلاء الشباب إلى خطر تورّطهم في حوادث طرق، خصوصًا الآن مقارنة ببقيّة العام.


يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء المركَزية، أنّه في الناصرة أُصيب في العَقد الأخير (2009-2018) 90 شابًّا (15-24) في حوادث طرق وقعت خلال الليل (22:00-4:00)، وأنّها المدينة العربية التي أُصيب فيها أكبر عدد من الشباب. في سخنين أُصيب 70 شابًّا خلال ساعات الليل. كما يتّضح من المعطيات أنّه في جديدة المكر أُصيب في العَقد الفائت 62 شابًّا في حوادث في الليالي، وفي باقة الغربية أُصيب 59 شابًّا.

وخلال عام 2018 أُصيب في حوادث طرق في المجال المدينيّ 602 من الشباب أبناء 15-24 في ساعات الليل، قُتل من بينهم أربعة شباب وأُصيب 73 إصابات خطيرة.

إِرِز كيتا، مدير عامّ جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "الشباب الذين يقضون أوقات فراغهم في ساعات الليل، هم عُرضة لخطر الإصابة في حوادث طرق، لكنّ هذه الحوادث ليست قَدَرًا، وإنّ هناك طرقًا لمحاربتها ولمنعها. تتحمّل الدولة مسؤولية تقليص أعداد المصابين الكبيرة، ولذلك إنّ وزارة المواصلات والأمان على الطرق يجب أن تهتمّ بتوفير مواصلات عامّة ناجعة في ساعات الليل، على أن تمكّن الشباب من الامتناع عن السياقة بعد قضاء أوقات الفراغ، والوصول إلى بيوتهم بسلام. وإنّ الشرطة – في المقابل – يجب أن تزيد من عدد الشرطيّين والدوريّات في الميدان، وأن تزيد من إنفاذ القانون الممركَز في مراكز قضاء أوقات الفراغ، بطريقة يمنع بها وجودهم السائقين الشباب من السياقة تحت تأثير الكحول، ومن أن يعرّضوا حيَواتهم وحيَوات جميعنا للخطر.

·         في الناصرة أُصيب في العَقد الأخير (2009-2018) 90 شابًّا (15-24) في حوادث طرق في ساعات الليل (22:00-4:00) قُتل من بينهم اثنان.
·         في سخنين أُصيب في العَقد الأخير (2009-2018) 70 شابًّا (15-24) في حوادث طرق في ساعات الليل (22:00-4:00) قُتل من بينهم واحد.
·         في جديدة المكر أُصيب في العَقد الأخير (2009-2018) 62 شابًّا (15-24) في حوادث طرق في ساعات الليل (22:00-4:00) قُتل من بينهم أربعة.
·         في باقة الغربية أُصيب في العَقد الأخير (2009-2018) 59 شابًّا (15-24) في حوادث طرق في ساعات الليل (22:00-4:00) قُتل من بينهم واحد.
·         في أمّ الفحم أُصيب في العَقد الأخير (2009-2018) 49 شابًّا (15-24) في حوادث طرق في ساعات الليل (22:00-4:00) قُتل من بينهم واحد.
·         في كفر ياسيف أُصيب في العَقد الأخير (2009-2018) 47 شابًّا (15-24) في حوادث طرق في ساعات الليل (22:00-4:00).




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