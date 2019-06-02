تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-02 15:08:21 إجهاد الحامل النفسي يؤثر سلباً على جنينها |  2019-06-02 15:06:46 صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية |  2019-06-02 15:00:17 مركزي المتابعة يحذر من الهجوم على العمل السياسي ويدعو لتعزيز الهيئات الشعبية |  2019-06-02 14:36:00 القدس:تجدد المواجهات بين الشرطة والمصلين في ساحات المسجد الاقصى |  2019-06-02 14:15:41 حماس: الاحتلال يتحمل تداعيات الاعتداءات على الاقصى |  2019-06-02 14:11:07 ضبط قاصر من بير المكسور قاد جرافة بدون رخصة قيادة |  2019-06-02 13:08:53 النواب عن الجبهة في الكنيست يطالبون بإلغاء مسيرة "رقصة الأعلام" |  2019-06-02 12:45:04 اتهام شرطي من محطة حيفا بالتهجم على جعفر فرح والاعتداء على سبعة متظاهرين آخرين |  2019-06-02 12:29:24 اتهام شابة من الجديدة المكر بالانضمام لجبهة النصرة والسفر لسوريا |  2019-06-02 11:59:23 عريس وعروس من الرامة يطلقان النار بالهواء خلال حفل زفافهما والشرطة تعتقلهما خلال عودتهما من شهر العسل |  2019-06-02 11:54:27 الليكود يؤكد رفضه لتشكيل حكومة وحدة مع كاحول لافان |  2019-06-02 10:52:26 فان ديك عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية: ميسي يبقى الأفضل دائمًا |  2019-06-02 10:47:01 مدرسة الزرازير الابتدائية توزع الطرود الغذائية على العائلات المستورة |  2019-06-02 10:30:01 كشف صفحات التواصل الاجتماعي أحد شروط تأشيرة أمريكا |  2019-06-02 10:21:13 نتنياهو: سنرد بقوة على أي عدوان ضد إسرائيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حماس: الاحتلال يتحمل تداعيات الاعتداءات على الاقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس أن اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل مئات المستوطنين المتطرفين، يعكس حالة الحنق والإزعاج التي أصابت الاحتلال جراء مشاهد الألوف من المصلين الذين أحيوا ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في ساحات المسجد الأقصى، في تأكيد منهم على هويته الإسلامية ورفضهم لكل إجراءات الاحتلال ومخططاته التي تستهدف تهويده وتغيير معالمه.  وأضاف بيان صادر عن حركة حماس" أن استمرار غطرسة الاحتلال ومستوطنيه في تدنيس المسجد الأقصى لن يقود إلا إلى مزيد من التمسك الفلسطيني به، والاستبسال في الدفاع عن حرمته وقدسيته، وعلى الاحتلال تحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات والتي طالما قادت إلى موجة من التصعيد الذي عبر خلالها شعبنا عن غضبه للأقصى".  واكدت  أن الاحتلال الإسرائيلي كيان عنصري لا يعرف حرمة الإنسان ولا الأديان ولا المقدسات، وهذه الاعتداءات الوحشية والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى تعكس وجهه الإجرامي والمتطرف في ظل ادعاءاته المزيفة بالديمقراطية واحترام الحريات.
حماس: الاحتلال يتحمل تداعيات الاعتداءات على الاقصى




كلمات متعلقة

حماس:, الاحتلال, يتحمل, تداعيات, الاعتداءات, على, الاقصى,

تابعونــا

مركزي المتابعة يحذر من الهجوم على العمل السياسي ويدعو لتعزيز الهيئات الشعبية مركزي المتابعة يحذر من الهجوم على العمل السياسي ويدعو لتعزيز الهيئات الشعبية 2019-06-02 | 15:00:17

حذر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم السبت في...

القدس:تجدد المواجهات بين الشرطة والمصلين في ساحات المسجد الاقصى القدس:تجدد المواجهات بين الشرطة والمصلين في ساحات المسجد الاقصى 2019-06-02 | 14:36:00

تجددت بعد ظهر اليوم المواجهات بين المصلين والشرطة في ساحات المسجد الاقصى المبارك...

ضبط قاصر من بير المكسور قاد جرافة بدون رخصة قيادة ضبط قاصر من بير المكسور قاد جرافة بدون رخصة قيادة 2019-06-02 | 14:11:07

ضبطت الشرطة نهاية الاسبوع قاصر يبلغ من العمر 16 عاماً يقود جرافة على الشارع...

النواب عن الجبهة في الكنيست يطالبون بإلغاء مسيرة "رقصة الأعلام" النواب عن الجبهة في الكنيست يطالبون بإلغاء مسيرة "رقصة الأعلام" 2019-06-02 | 13:08:53

أصدر النواب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست بيانًا يطالبون فيه...

اتهام شرطي من محطة حيفا بالتهجم على جعفر فرح والاعتداء على سبعة متظاهرين آخرين اتهام شرطي من محطة حيفا بالتهجم على جعفر فرح والاعتداء على سبعة متظاهرين آخرين 2019-06-02 | 12:45:04

قدمت وحدة التحقيق مع الشرطة لائحة اتهام ضد الشرطي من محطة حيفا بتهمة تهجمه على...

اتهام شابة من الجديدة المكر بالانضمام لجبهة النصرة والسفر لسوريا اتهام شابة من الجديدة المكر بالانضمام لجبهة النصرة والسفر لسوريا 2019-06-02 | 12:29:24

قدمت النيابة العامة صباح اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشابة رنوة رسمي شناوي...

عريس وعروس من الرامة يطلقان النار بالهواء خلال حفل زفافهما والشرطة تعتقلهما خلال عودتهما من شهر العسل عريس وعروس من الرامة يطلقان النار بالهواء خلال حفل زفافهما والشرطة تعتقلهما خلال عودتهما من شهر العسل 2019-06-02 | 11:59:23

اعتقلت الشرطة عريس وعروس (33,29 عاماً) من الرامة بشبهة اطلاق النار بالهواء من مسدس...

الليكود يؤكد رفضه لتشكيل حكومة وحدة مع كاحول لافان الليكود يؤكد رفضه لتشكيل حكومة وحدة مع كاحول لافان 2019-06-02 | 11:54:27

تواصل الأحزاب استعداداتها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وجاء من الليكود ان رئيس...

مدرسة الزرازير الابتدائية توزع الطرود الغذائية على العائلات المستورة مدرسة الزرازير الابتدائية توزع الطرود الغذائية على العائلات المستورة 2019-06-02 | 10:47:01

بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء نظمت مدرسة الزرازير الابتدائية...

كفركنا : عقد راية الصلح بين ابناء العمومة من أل خطيب كفركنا : عقد راية الصلح بين ابناء العمومة من أل خطيب 2019-06-02 | 10:16:25

بأجواء من المحبة والتآخي عقدت مساء السبت راية الصلح بين ابناء العمومة من عائلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد حريق مكاتب بتسيلم حقوق الانسان القدس مدينة طاقم تحقيق اضرار النيران اطفاء تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نار9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب اصابة متوسطة لطفل من سخنين سقط عليه تلفاز مستشفى نهاريا مصرع عربيا حوادث الطرق القاتلة منذ بداية العام 2016 زيود السجن علاء ام الفحم 25 عاما محكمة عقوبة دهس محاولة قتل جنود مواطنين يهود وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com