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ضبط قاصر من بير المكسور قاد جرافة بدون رخصة قيادة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ضبطت الشرطة نهاية الاسبوع قاصر يبلغ من العمر 16 عاماً يقود جرافة على الشارع الرئيسي في بير المكسور دون اصدار رخصة قيادة .


رجال الشرطة قاموا بايقاف سائق جرافة وبعد فحص تبين انه قاصر ولا يملك رخصة قيادة , الشرطة قامت  بالتحقيق مع القاصر ووالده وتم استدعائهما للمثول امام المحكمة.




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