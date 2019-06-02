ضبط, قاصر, من, بير, المكسور, قاد, جرافة, بدون, رخصة, قيادة,

رجال الشرطة قاموا بايقاف سائق جرافة وبعد فحص تبين انه قاصر ولا يملك رخصة قيادة , الشرطة قامت بالتحقيق مع القاصر ووالده وتم استدعائهما للمثول امام المحكمة.

ضبطت الشرطة نهاية الاسبوع قاصر يبلغ من العمر 16 عاماً يقود جرافة على الشارع الرئيسي في بير المكسور دون اصدار رخصة قيادة .

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