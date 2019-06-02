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اتهام شابة من الجديدة المكر بالانضمام لجبهة النصرة والسفر لسوريا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة صباح اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشابة رنوة رسمي شناوي (22عاماً) من الجديدة المكر بالانضمام لجبهة النصرة والتواصل مع عميل اجنبي للقيام بعمليات انتحارية .


وجاء في لائحة الاتهام انه في اواخر عام 2017 اظهرت المتهمة نوايا للاستشهاد على خلفية عمل الشرطة الاسرائيلية في المسجد الاقصى حيث اعتبرت المتهمة هذه الاعمال تمس بالديانة الاسلامية كما جاء في لائحة الاتهام .

وأضافت النيابة في بيانها :"منذ اواخر عام 2017 ولمدة 4 شهور استعملت المتهمة مواد تابعة لمنظمات الجهاد المختلفة بينهم صور وفيديوهات لعمل المنظمات بينهم عمليات انتحارية وارهابية ".


في تاريخ 28-03-2018 تركت المتهمة البلاد وسافرت الى اسطنبول التركية , عند وصولها قامت بتبديل شريحة الهاتف الاسرائيلية بشريحة تركية التي من خلالها تستطيع الاتصال في سوريا , المتهمة بقيت عدة ايام في اسطنبول خلالها تواصلت هاتفياً مع شخص يدعى "عبد"وهو عضو في منظمة جبهة النصرة , وطلب منها الوصول الى الحدود السورية التركية من اجل الدخول الى سوريا , عندما وصلت المتهمة للحدود تم اعتقالها من قبل القوات التركية , وبالرغم من تحذيرها من قبل السلطات التركية قامت بتزوير مستندات ودخلت سوريا والتقت بالمدعو "عبد"ووصلوا الى ادلب من اجل الانضمام للمنظمة.


خلال هذه الفترة شاركت المتهمة بدروس دينية في مركز للتعليم الديني التابع لجبهة النصرة , وخلال شهر ايار 2018 اعتقلت المنظمة الشابة بعد الاشتباه بها أنها ارسلت من قبل السلطات الاسرائيلية ,  في شهر اذار تم اطلاق سراحها وعادت لتركيا حيث تم اعتقالها هناك وتسليمها لاسرائيل في تاريخ 07/05/2019 .

القضية تدار عن طريق جهاز الامن العام والوحدة المركزية في لواء الساحل .
اتهام شابة من الجديدة المكر بالانضمام لجبهة النصرة والسفر لسوريا




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