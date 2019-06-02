اتهام, شابة, من, الجديدة, المكر, بالانضمام, لجبهة, النصرة, والسفر, لسوريا,

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حذر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم السبت في...
تجددت بعد ظهر اليوم المواجهات بين المصلين والشرطة في ساحات المسجد الاقصى المبارك...
اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس أن اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المعتكفين...
ضبطت الشرطة نهاية الاسبوع قاصر يبلغ من العمر 16 عاماً يقود جرافة على الشارع...
أصدر النواب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست بيانًا يطالبون فيه...
قدمت وحدة التحقيق مع الشرطة لائحة اتهام ضد الشرطي من محطة حيفا بتهمة تهجمه على...
اعتقلت الشرطة عريس وعروس (33,29 عاماً) من الرامة بشبهة اطلاق النار بالهواء من مسدس...
تواصل الأحزاب استعداداتها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وجاء من الليكود ان رئيس...
بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء نظمت مدرسة الزرازير الابتدائية...
بأجواء من المحبة والتآخي عقدت مساء السبت راية الصلح بين ابناء العمومة من عائلة...