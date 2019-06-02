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عريس وعروس من الرامة يطلقان النار بالهواء خلال حفل زفافهما والشرطة تعتقلهما خلال عودتهما من شهر العسل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة عريس وعروس (33,29 عاماً) من الرامة بشبهة اطلاق النار بالهواء من مسدس خلال حفل زفافهما , حيث انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عريس بالبدلة وعروس بفستان الزفاف وهما يطلقان النار بالهواء .


بعد انتشار الفيديو ووصوله للشرطة تم فتح  تحقيق سريع وتم تشخيص المشتبهين , فجر اليوم الاحد الشرطة اعتقلتهما اثناء عودتهما للبلاد من شهر العسل , حيث كان تنتظرهما الشرطة في المطار , كما واعتقلت الشرطة شقيق العريس بشبهة حيازة السلاح.

سيتم تقديم المشتبهين للمحكمة اليوم الاحد .


وأفاد مراسلنا لاحقاً ان قاضي محكمة الصلح في عكا قرر اطلاق سراح المشتبهين بشروط مقيدة.
عريس وعروس من الرامة يطلقان النار بالهواء خلال حفل زفافهما والشرطة تعتقلهما خلال عودتهما من شهر العسل




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