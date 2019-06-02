عريس, وعروس, من, الرامة, يطلقان, النار, بالهواء, خلال, حفل, زفافهما, والشرطة, تعتقلهما, خلال, عودتهما, من, شهر, العسل,

اعتقلت الشرطة عريس وعروس (33,29 عاماً) من الرامة بشبهة اطلاق النار بالهواء من مسدس خلال حفل زفافهما , حيث انتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عريس بالبدلة وعروس بفستان الزفاف وهما يطلقان النار بالهواء .

بعد انتشار الفيديو ووصوله للشرطة تم فتح تحقيق سريع وتم تشخيص المشتبهين , فجر اليوم الاحد الشرطة اعتقلتهما اثناء عودتهما للبلاد من شهر العسل , حيث كان تنتظرهما الشرطة في المطار , كما واعتقلت الشرطة شقيق العريس بشبهة حيازة السلاح.سيتم تقديم المشتبهين للمحكمة اليوم الاحد .وأفاد مراسلنا لاحقاً ان قاضي محكمة الصلح في عكا قرر اطلاق سراح المشتبهين بشروط مقيدة.