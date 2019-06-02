الليكود, يؤكد, رفضه, لتشكيل, حكومة, وحدة, مع, كاحول, لافان,

تواصل الأحزاب استعداداتها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وجاء من الليكود ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تشكيل حكومة يمين قوية بقيادة حزب ليكود كبير، وان دعوة القطب الليكودي تساحي هانغبي الليلة الماضية رئيسَ حزب كاحول لافان الى تشكيل حكومة وحدة – هذه الدعوة، لا تمثل الا رأي هانغبي.

وقد أوضح النائب عن كاحول لافان ميكي ليفي ان حكومة وحدة ممكنة ولكن بدون نتنياهو.هذا ويلتئم مؤتمر حزب العمل في غضون عدة أيام لبحث اجراء انتخابات لرئاسة الحزب. وقد بدأ الحزب اتصالات غير رسمية مع حزب ميرتس لخوض الانتخابات العامة المقبلة معا.