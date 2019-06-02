فان, ديك, عن, إمكانية, فوزه, بالكرة, الذهبية:, ميسي, يبقى, الأفضل, دائمًا,

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أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب سعادته لفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه...
نجح الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في تسجيل هدف التقدم للريدز أمام...
عوض ليفربول خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بإحرازه اللقب هذه...
توفى لاعب نادى ريال مدريد السابق خوسيه انطونيو رييس اليوم السبت، عن عمر 35 عاما،...
يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة نادي ليفربول الإنجليزي نحو التتويج بلقب دوري...
علق السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، على مشاركة الريدز في مباراة توتنهام،...
يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم صفوفه...
في كل مرة يقترب فيه موعد نهائي دوري أبطال أوروبا يستحضر عشاق كرة القدم في الوطن...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع البرازيلي...