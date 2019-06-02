تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-02 11:54:27 الليكود يؤكد رفضه لتشكيل حكومة وحدة مع كاحول لافان |  2019-06-02 10:52:26 فان ديك عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية: ميسي يبقى الأفضل دائمًا |  2019-06-02 10:47:01 مدرسة الزرازير الابتدائية توزع الطرود الغذائية على العائلات المستورة |  2019-06-02 10:30:01 كشف صفحات التواصل الاجتماعي أحد شروط تأشيرة أمريكا |  2019-06-02 10:21:13 نتنياهو: سنرد بقوة على أي عدوان ضد إسرائيل |  2019-06-02 10:16:25 كفركنا : عقد راية الصلح بين ابناء العمومة من أل خطيب |  2019-06-02 09:52:16 هل ترتبط زيادة الوزن أو خسارته بسرعة بأمراض عقلية؟ |  2019-06-02 09:35:58 المتابعة تدين العدوان على المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد |  2019-06-02 09:34:09 كلوب: عشنا أفضل ليلة في مسيرتنا |  2019-06-02 09:32:29 صواريخ إسرائيلية تقتل وتصيب جنودا سوريين |  2019-06-02 09:29:43 اصابة رجل باطلاق نار في رهط |  2019-06-02 09:23:38 القدس- توتر ومواجهات داخل ساحات المسجد الاقصى |  2019-06-02 07:00:27 حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء |  2019-06-02 07:03:02 وزير الخارجية التركي:لن نسمح بإعادة كتابة التاريخ في فلسطين |  2019-06-02 07:00:17 الاتحاد الأوروبي يندد بقرار بناء وحدات سكنية في حيين بالقدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرسة الزرازير الابتدائية توزع الطرود الغذائية على العائلات المستورة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء نظمت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بادارة الشيخ سالم عيادات "ابو اسلام" حملة خيرية لتوزيع الطرود الغذائية للعائلات المستورة في الزرازير, فقد قامت المدرسة بجمع المواد الغذائية والتموينية الحيوية في شهر رمضان المبارك من الطلاب, حيث اخذ كل صف على عاتقه احضار نوع معين من المواد الغذائية وبعدها تم تعبئتها في عبوات كرتونية وتوزيعها من قبل ثلة مباركة من المربين والمعلمين والمعلمات بصحبة مجموعة من طلاب المدرسة وحصلت كل عائلة على طردين تعبيراً عن تضامن المدرسة المركزية ادارة, مربين وطلاباً مع هذه العائلات في هذا الشهر الكريم المبارك, حيث لاقى هذا المشروع استحساناً كبيراً من الاهل الكرام.


وقد شكر مدير المدرسة الشيخ سالم عيادات كل من ساهم في نجاح هذا المشروع الخيري الطيب المبارك. 




كلمات متعلقة

مدرسة, الزرازير, الابتدائية, توزع, الطرود, الغذائية, على, العائلات, المستورة,

تابعونــا

الليكود يؤكد رفضه لتشكيل حكومة وحدة مع كاحول لافان الليكود يؤكد رفضه لتشكيل حكومة وحدة مع كاحول لافان 2019-06-02 | 11:54:27

تواصل الأحزاب استعداداتها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وجاء من الليكود ان رئيس...

كفركنا : عقد راية الصلح بين ابناء العمومة من أل خطيب كفركنا : عقد راية الصلح بين ابناء العمومة من أل خطيب 2019-06-02 | 10:16:25

بأجواء من المحبة والتآخي عقدت مساء السبت راية الصلح بين ابناء العمومة من عائلة...

المتابعة تدين العدوان على المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد المتابعة تدين العدوان على المسجد الأقصى المبارك صباح الأحد 2019-06-02 | 09:35:58

تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عدوان جيش الاحتلال الوحشي، على...

اصابة رجل باطلاق نار في رهط اصابة رجل باطلاق نار في رهط 2019-06-02 | 09:29:43

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت فجر...

حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء 2019-06-02 | 07:00:27

اليوم الاحد يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون...

الاتحاد الأوروبي يندد بقرار بناء وحدات سكنية في حيين بالقدس الاتحاد الأوروبي يندد بقرار بناء وحدات سكنية في حيين بالقدس 2019-06-02 | 07:00:17

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رفضه الشديد لقرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء اكثر من...

اشراقة المقدسية تبدع في الامسية الختامية في البعينة نجيدات اشراقة المقدسية تبدع في الامسية الختامية في البعينة نجيدات 2019-06-02 | 07:01:44

اختتم مجلس محلي البعينة نجيدات، مساء اليوم السبت امسيات رمضان يجمعنا، وذلك في...

اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية 2019-06-01 | 23:11:07

تعرض شخص مساء اليوم السبت لاصابة خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في...

رمضان الخير في بيت الحكمة الثّانويّة في النّاصرة: المشروع الخيريّ للطرود الغذائيّة رمضان الخير في بيت الحكمة الثّانويّة في النّاصرة: المشروع الخيريّ للطرود الغذائيّة 2019-06-01 | 21:41:17

نظّم طاقم التّداخل الاجتماعيّ في مدرسة "بيت الحكمة" الثّانويّة في النّاصرة...

انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ 2019-06-01 | 21:34:20

كشف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، انه تم رصد إطلاق صاروخ من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتياغلاق الشرطة الحرم القدسي الشريف حتى الخميس امام الزوار كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف محمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين انزال ركاب عرب طائرة يونانية جدال مع ركاب اسرائيليون حريق شب بيت قرية جسر الزرقاء اصابة طفلين دخان اضرار جسيمة ممتلكات اطفاء قوات اخماد شرطة تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةعرب الشبلي حريق هائل منطقة مفتوحة اعشاب كفار تابور اطفاء اخلاء بيوت هويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلمحمد بركة رئيس لجنة المتابعة مقابلة شاملة الصنارة بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com