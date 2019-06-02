مدرسة, الزرازير, الابتدائية, توزع, الطرود, الغذائية, على, العائلات, المستورة,

كلمات متعلقةمدرسة, الزرازير, الابتدائية, توزع, الطرود, الغذائية, على, العائلات, المستورة,
تواصل الأحزاب استعداداتها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وجاء من الليكود ان رئيس...
بأجواء من المحبة والتآخي عقدت مساء السبت راية الصلح بين ابناء العمومة من عائلة...
تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عدوان جيش الاحتلال الوحشي، على...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت فجر...
اليوم الاحد يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون...
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رفضه الشديد لقرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء اكثر من...
اختتم مجلس محلي البعينة نجيدات، مساء اليوم السبت امسيات رمضان يجمعنا، وذلك في...
تعرض شخص مساء اليوم السبت لاصابة خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في...
نظّم طاقم التّداخل الاجتماعيّ في مدرسة "بيت الحكمة" الثّانويّة في النّاصرة...
كشف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، انه تم رصد إطلاق صاروخ من...