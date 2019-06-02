مدرسة, الزرازير, الابتدائية, توزع, الطرود, الغذائية, على, العائلات, المستورة,

بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء نظمت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بادارة الشيخ سالم عيادات "ابو اسلام" حملة خيرية لتوزيع الطرود الغذائية للعائلات المستورة في الزرازير, فقد قامت المدرسة بجمع المواد الغذائية والتموينية الحيوية في شهر رمضان المبارك من الطلاب, حيث اخذ كل صف على عاتقه احضار نوع معين من المواد الغذائية وبعدها تم تعبئتها في عبوات كرتونية وتوزيعها من قبل ثلة مباركة من المربين والمعلمين والمعلمات بصحبة مجموعة من طلاب المدرسة وحصلت كل عائلة على طردين تعبيراً عن تضامن المدرسة المركزية ادارة, مربين وطلاباً مع هذه العائلات في هذا الشهر الكريم المبارك, حيث لاقى هذا المشروع استحساناً كبيراً من الاهل الكرام.

وقد شكر مدير المدرسة الشيخ سالم عيادات كل من ساهم في نجاح هذا المشروع الخيري الطيب المبارك.