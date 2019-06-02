نتنياهو:, سنرد, بقوة, على, أي, عدوان, ضد, إسرائيل,

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل لن تسمح بأي اطلاق للنار عليها، بل سترد بقوة على أي عدوان ضدها. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية ان تصريح رئيس الوزراء جاء صباح اليوم، بساعات معدودة بعد ان اغار سلاح الجو على عدة اهداف عسكرية للجيش السوري، ردا على اطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ الليلة الماضية.

وأعلن الناطق بلسان الجيش انه من بين ما تم قصفه مدفعيتان، ونقاط مراقبة واستخبارات، ومنظومة للدفاع الجوي. وبدوره قال مصدر عسكري سوري ان الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ اُطلقت باتجاه جنوب غرب دمشق، وان صواريخ اُطلقت باتجاه ريف القنيطرة أدت الى مقتل ثلاثة جنود واصابة سبعة اخرين بجروح إضافة الى خسائر مادية.