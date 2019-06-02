المتابعة, تدين, العدوان, على, المسجد, الأقصى, المبارك, صباح, الأحد,

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تواصل الأحزاب استعداداتها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة. وجاء من الليكود ان رئيس...
بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء نظمت مدرسة الزرازير الابتدائية...
بأجواء من المحبة والتآخي عقدت مساء السبت راية الصلح بين ابناء العمومة من عائلة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت فجر...
اليوم الاحد يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون...
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رفضه الشديد لقرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء اكثر من...
اختتم مجلس محلي البعينة نجيدات، مساء اليوم السبت امسيات رمضان يجمعنا، وذلك في...
تعرض شخص مساء اليوم السبت لاصابة خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في...
نظّم طاقم التّداخل الاجتماعيّ في مدرسة "بيت الحكمة" الثّانويّة في النّاصرة...
كشف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، انه تم رصد إطلاق صاروخ من...