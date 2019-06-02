كلوب:, عشنا, أفضل, ليلة, في, مسيرتنا,

أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب سعادته لفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه على توتنهام 2-0 مساء السبت، على ملعب "متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأحرز محمد صلاح وديفوك أوريجي هدفين، ليقودا ليفربول إلى لقبه السادس في دوري الأبطال، وينهيا صبام كلوب عن حسم المباريات النهائية.وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء: "أنا سعيد جدا للشبان ولكل هؤلاء الناس، ولعائلتي، لقد عانوا من أجلي، إنهم يستحقون اللقب أكثر من أي أحد آخر".وأضاف: "هل سبق لكم رؤية فريق كهذا؟ يقاتل رغم نفاذ الوقود من خزانه؟ ولدينا حارس (أليسون بيكر) يجعل الأمور الصعبة تبدو سهلة للغاية، إنها أفضل ليلة في مسيرتنا الاحترافية".وتابع المدرب الألماني: "الأمر استغرق بعض الوقت، إنه أمر مهم بالنسبة إلى عملية تطورنا وتحسننا، هذه العلامة الصغيرة تساعدنا كثيرا، الآن نمضي قدما، ملاك النادي لم يضعوا الضغط علينا إطلاقا، عادة بعد 20 دقيقة من كل لقاء أشعر بأنني نصف ثمل، لكني لم أشرب سوى المياه حتى الآن".وقال في تصريحات أخرى لموقع "يويفا": "غدًا، عندما نتجول في المدينة، سوف ندرك ما فعله هؤلاء الأولاد لإسعاد الجماهير، لقد كان موسمًا مليئًا بلحظات رائعة".وزاد: "سنحتفل معًا، سنقضي ليلة مثيرة.. أشعر بالراحة، والراحة لعائلتي.. آخر ست مرات قضينا فيها العطلة بميدالية فضية شعرنا بالبرد الشديد".وأكد مدرب ليفربول: "كانت الليلة تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين، بعد 3 أسابيع بدون خوض أي مباراة.. الأهم في المباريات النهائية هي النتيجة، وأظهر اللاعبون هذه الليلة المرونة التي نحتاجها".وواصل: "في النهاية قدم أليسون أكثر من إنقاذ رائع وأكد لنا أننا لن نُهزم، أنا لا أريد أن أشرح لماذا فزنا باللقب، فقط أريد الاستمتاع بأننا فزنا به". وختم كلوب: "الليلة رائعة بالنسبة لنا، لكنني أهدأ كثيرًا مما كنت أظن، لم يكن من المهم بالنسبة لي أن أطوف بالكأس، لقد أحببت رؤية اللاعبين يحتفلون به.. أتطلع إلى العودة لليفربول غدًا والاحتفال مع الجماهير".