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صواريخ إسرائيلية تقتل وتصيب جنودا سوريين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن ثلاثة جنود قتلوا كما أصيب سبعة آخرون نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي.


وقال المصدر إن القصف أسفر "عن بعض الخسائر المادية".

وذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن صاروخين أطلقا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.وذكرت المتحدثة، أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.
صواريخ إسرائيلية تقتل وتصيب جنودا سوريين




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