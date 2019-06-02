اصابة, رجل, باطلاق, نار, في, رهط,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت فجر اليوم رجل يبلغ من العمر 38 عاماً الى مستشفى سوروكا في بئر السبع جراء تعرضه لاطلاق نار ووصفت حالته بالمتوسطة .

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مدرسة الزرازير الابتدائية توزع الطرود الغذائية على العائلات المستورة 2019-06-02 | 10:47:01 بمناسبة شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء نظمت مدرسة الزرازير الابتدائية...

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حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء 2019-06-02 | 07:00:27 اليوم الاحد يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون...

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