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اصابة رجل باطلاق نار في رهط



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت فجر اليوم رجل يبلغ من العمر 38 عاماً الى مستشفى سوروكا في بئر السبع جراء تعرضه لاطلاق نار ووصفت حالته بالمتوسطة .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة رجل باطلاق نار في رهط




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