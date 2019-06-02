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القدس- توتر ومواجهات داخل ساحات المسجد الاقصى



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وقعت مواجهات في ساحات المسجد الاقصى المبارك، صباح اليوم الاحد، عقب اقتحام المئات من القوات الخاصة وضباط ومخابراتتزامنا مع تواجد المعتكفين.


وحاصرت قوات الشرطة الشبان داخل المصلى المقبلي احد مصليات المسجد الاقصى، وقامت بالقاء القنابل والأعيرة المطاطية باتجاههم، واعتدت عليهم بالضرب.

كما اقتحمت المصلى القبلي واغلقت ابوابه وحاصرت المعتكفين الصائمين بداخله.
وانتشرت القوات الخاصة في ساحات المسجد الاقصى، لتأمين سير المستوطنين، وخلال ذلك اعتدت على 5 شبان وقامت باعتقالهم.

وردد المعتكفون التكبيرات والهتافات منددين بهذه الاقتحامات في العشر الاواخر من رمضان.

يشار الى ان 401 مستوطنا اقتحموا الاقصى صباح اليوم.

واصيب احد حراس المسجد الاقصى بالرضوض، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، اندلعت أعمال شغب على الحرم القدسي، بما في ذلك إلقاء الحجارة وإلقاء الكراسي وغيرها من الأغراض.

 قائد لواء اورشليم القدس، اللواء دورون يديد، امر قوات الشرطة بدخول الحرم القدسي ومعالجة كافة مثيري الشغب.

  قائد لواء القدس متواجد في المكان ويدير جميع قوات الشرطة المنتشرة في الحرم القدسي.




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