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حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء



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اليوم الاحد يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار ومعتدلة في المساء




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