تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-01 23:11:07 اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية |  2019-06-01 21:41:17 رمضان الخير في بيت الحكمة الثّانويّة في النّاصرة: المشروع الخيريّ للطرود الغذائيّة |  2019-06-01 21:34:20 انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ |  2019-06-01 20:12:02 ام الفحم تفجع بوفاة الشاب خالد ابو الصقر متأثرا بجراحه جراء حادث طرق |  2019-06-01 17:02:48 الناصرة:وفاة الحاج صبحي لوابنة والد الشهيد اياد لوابنة |  2019-06-01 16:49:06 6 زلازل تضرب ألبانيا |  2019-06-01 16:43:58 الليلة:صراع إنجليزي على حلم دوري أبطال أوروبا |  2019-06-01 16:37:01 تعيين سيامة الاب يوسف متى مطرانا على الجليل |  2019-06-01 16:26:11 حريق كبير في الرينة وأربعة طائرات اطفاء عملت على اخماده |  2019-06-01 13:34:35 مصرع الشاب ايمن ابو عرار من عرعرة النقب في حادث طرق على شارع رقم 60 |  2019-06-01 11:56:05 اختتام دوري رمضان لكرة القدم في الرينة باجواء احتفالية |  2019-06-01 11:54:40 ماني: لولا صلاح ما وصلنا إلى نهائي الأبطال |  2019-06-01 11:50:58 مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في اميركا |  2019-06-01 11:46:30 بسمة طبعون: أجواء بهيجة ومميزة خلال احتفالات ليالي رمضان |  2019-06-01 11:45:10 لبنان بانتظار جواب حول مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وزير الخارجية التركي:لن نسمح بإعادة كتابة التاريخ في فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا "لن تسمح بإعادة كتابة التاريخ من جديد في فلسطين، ولا مقايضة العدالة بمصالح اقتصادية، ولا بغض الطرف عن الكرامة والشرعية".


جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير التركي، باسم بلاده، أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادیة، التي انطلقت في مدينة مكة المكرمة منتصف ليل الجمعة السبت، تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل"، وسط شكر إسلامي وعربي وإفريقي لتركيا على جهودها المقدرة خلال الرئاسة السابقة للقمة (2016-2019).وقال تشاووش أوغلو إن "العالم الإسلامي بحاجة إلى وحدة لا تهتز عندما يتعلق الأمر بقضايا تمثل قلقًا وهاجسًا بالنسبة لنا جميعًا، وتأتي في مقدمتها فلسطين".وحذر من أن "الفرقة بين المسلمين تخدم في الأساس من يهدفون لمواصلة احتلال فلسطين".

وشدد على "أي طريق لحل أزمة فلسطين يجب أن يعتمد في الأساس على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمعايير المتعارف عليها".

واعتبر أن "قضية فلسطين والقدس، ستظل على الدوام القضية الرئيسية لنا جميعًا، من ثم فإن الرفض سيكون مصير أي اتفاق سلام لا يحقق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ترتكز على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس".وتابع: "وإذا لم نستطع القيام بمسؤوليتنا التاريخية - حاشا لله - فسنقول مسؤولون أمام الأمة والله سبحانه وتعالى"، معربًا عن أمنياته للعالم الإسلامي بالسلام، والاستقرار والرفاهية.
وزير الخارجية التركي:لن نسمح بإعادة كتابة التاريخ في فلسطين




كلمات متعلقة

وزير, الخارجية, التركي:لن, نسمح, بإعادة, كتابة, التاريخ, في, فلسطين,

تابعونــا

6 زلازل تضرب ألبانيا 6 زلازل تضرب ألبانيا 2019-06-01 | 16:49:06

قالت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام المحلية في ألبانيا، إن ستة زلازل هزت جنوب شرق...

مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في اميركا مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في اميركا 2019-06-01 | 11:50:58

قتل 12 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا...

لبنان بانتظار جواب حول مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل لبنان بانتظار جواب حول مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل 2019-06-01 | 11:45:10

ينتظر لبنان تلقي جواب من مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد حول طرحه...

ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية ترامب: سأعلن رسميا ترشحي لولاية رئاسية ثانية 2019-06-01 | 06:59:53

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط للإعلان رسميا عن ترشحه لولاية...

روحاني في رسالته للقادة المسلمين يأسف لعدم حضوره اجتماعات مكة ويدعوهم للدفاع عن فلسطين روحاني في رسالته للقادة المسلمين يأسف لعدم حضوره اجتماعات مكة ويدعوهم للدفاع عن فلسطين 2019-05-31 | 17:51:54

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة إلى قادة الدول الإسلامية المشاركة في قمة...

في "يوم القدس".. سوريا تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وسكان الجولان في "يوم القدس".. سوريا تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وسكان الجولان 2019-05-31 | 17:50:33

جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ورعاياها الصامدين في الجولان السوري...

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران 2019-05-31 | 14:35:44

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في أنحاء ايران اليوم الجمعة والتي تقام سنوياً في...

ليبرمان يهاجم نتنياهو: هو المسؤول عن تبكير الانتخابات ليبرمان يهاجم نتنياهو: هو المسؤول عن تبكير الانتخابات 2019-05-30 | 18:26:09

بعد 12 ساعة على حل الكنيست الاسرائيلي، هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور...

خامنئي: السلاح النووي حرام شرعا! خامنئي: السلاح النووي حرام شرعا! 2019-05-30 | 16:00:41

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده تعتبر السلاح النووي حراما من...

الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 2019-05-30 | 16:00:57

الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 تاريخ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اهالي طلاب يحتجون عدم وجود اطار تعليمي ابنائهم مدرسة البيان الشاملة مدينة سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي معتقل قاصرين مواجهات الشرطة اعتقال شبان عربي الفريديس سيارة مواطن قرية مجهولون شرطة تحقيق اضرار اصابات دون تخليص طفل يد علقت داخل مضخة فندق البحر الميت بركة سباحة انقاذ اسعافاقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير أمجد عدوي خالد استضافة شاب يهودي متضرري حرائق حيفا بيته تبرع طعام رجال اطفاء تحريض موجةدهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائقمعلمو سياقة تظاهرة مفرق باقة الغربية اغلاق شارع وزير المواصلات كاتس افتتاح مشروع ممتحني سياقة اضراب علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر اصابة عامل بناء جدار خشبي ورشة عمل الخضيرة مستشفى شر اسعاف علاج نقله طرعان تحتفل اضاءة شجرة الميلاد احتفال قرية مشاركة واسعة مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com