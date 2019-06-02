الاتحاد, الأوروبي, يندد, بقرار, بناء, وحدات, سكنية, في, حيين, بالقدس,

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رفضه الشديد لقرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء اكثر من ثمانمائة وحدة سكنية جديدة في حيي راموت وبسغات زئيف في القدس باعتبارهما جزءا من القدس الشرقية المحتلة على حد وصفه. وفي بيان أصدره رأى الاتحاد الأوروبي ان سياسة إسرائيل في مجال الاستيطان تقوض حل الدولتين.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين.وكانت وسائل الإعلام في البلاد نقلت أن وزارة الإسكان طرحت عطاءات الخميس لبناء 805 وحدات سكنية جديدة في حيي راموت، وبسغات زئيف، في القدس.