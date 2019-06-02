تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-01 23:11:07 اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية |  2019-06-01 21:41:17 رمضان الخير في بيت الحكمة الثّانويّة في النّاصرة: المشروع الخيريّ للطرود الغذائيّة |  2019-06-01 21:34:20 انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ |  2019-06-01 20:12:02 ام الفحم تفجع بوفاة الشاب خالد ابو الصقر متأثرا بجراحه جراء حادث طرق |  2019-06-01 17:02:48 الناصرة:وفاة الحاج صبحي لوابنة والد الشهيد اياد لوابنة |  2019-06-01 16:49:06 6 زلازل تضرب ألبانيا |  2019-06-01 16:43:58 الليلة:صراع إنجليزي على حلم دوري أبطال أوروبا |  2019-06-01 16:37:01 تعيين سيامة الاب يوسف متى مطرانا على الجليل |  2019-06-01 16:26:11 حريق كبير في الرينة وأربعة طائرات اطفاء عملت على اخماده |  2019-06-01 13:34:35 مصرع الشاب ايمن ابو عرار من عرعرة النقب في حادث طرق على شارع رقم 60 |  2019-06-01 11:56:05 اختتام دوري رمضان لكرة القدم في الرينة باجواء احتفالية |  2019-06-01 11:54:40 ماني: لولا صلاح ما وصلنا إلى نهائي الأبطال |  2019-06-01 11:50:58 مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في اميركا |  2019-06-01 11:46:30 بسمة طبعون: أجواء بهيجة ومميزة خلال احتفالات ليالي رمضان |  2019-06-01 11:45:10 لبنان بانتظار جواب حول مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اشراقة المقدسية تبدع في الامسية الختامية في البعينة نجيدات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اختتم مجلس محلي البعينة نجيدات، مساء اليوم السبت امسيات رمضان يجمعنا، وذلك في ساحة ملعب متعدد الاهداف قرب المجلس المحلي، وابدعت فرقة اشراقة المقدسية في تقديم المدائح النبوية والابتهالات الرمضانية، التي لاقت اعجاب كبير من قبل الجمهور.


والقى رئيس المجلس المحلي، منير حموده كلمة شكر فيها اقسام المجلس المحلي، على حسن تنظيم امسيات رمضان، التي وفرت بديلا ثقافيا غنيا في البعينة نجيدات، وتطرق حمودة في كلمته الى العنف الذي يعصف في مجتمعنا العربي، واصفا اياه بالداء الخطير الذي يتطلب جهدا اجتماعيا كبيرا لمواجهته ونبذه واجتثاثه من بين ظهرانينا، مؤكدا ان البعينة نجيدات بلد يكنفه السلم الاهلي والمحبة بين ابناء البلد الواحد، وكلنا امل ان يعم هذا السلم سائر بلداتنا ومجتمعنا العربي، الذي نوجه له نداء المحب نبذ العنف بكافة اشكاله، كما نطالب الجهات الرسمية تحمل مسؤولياتها في مواجهة انتشار العنف والسلاح في مجتمعنا.

وشكر مدير مشروع، السلطة لمكافحة العنف والمخدرات، عمر دلاشه كافة اقسام المجلس المحلي المشاركة في امسيات رمضان يجمعنا، وكل من ساهم في الاعداد واخراج هذه الامسيات الى حيز التنفيذ.




كلمات متعلقة

اشراقة, المقدسية, تبدع, في, الامسية, الختامية, في, البعينة, نجيدات,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية 2019-06-01 | 23:11:07

تعرض شخص مساء اليوم السبت لاصابة خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في...

رمضان الخير في بيت الحكمة الثّانويّة في النّاصرة: المشروع الخيريّ للطرود الغذائيّة رمضان الخير في بيت الحكمة الثّانويّة في النّاصرة: المشروع الخيريّ للطرود الغذائيّة 2019-06-01 | 21:41:17

نظّم طاقم التّداخل الاجتماعيّ في مدرسة "بيت الحكمة" الثّانويّة في النّاصرة...

انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ 2019-06-01 | 21:34:20

كشف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، انه تم رصد إطلاق صاروخ من...

ام الفحم تفجع بوفاة الشاب خالد ابو الصقر متأثرا بجراحه جراء حادث طرق ام الفحم تفجع بوفاة الشاب خالد ابو الصقر متأثرا بجراحه جراء حادث طرق 2019-06-01 | 20:12:02

توفي مساء اليوم السبت الشاب الفحماوي خالد ابو الصقر 40 عاما اثر حادث طرق ذاتي وقع...

الناصرة:وفاة الحاج صبحي لوابنة والد الشهيد اياد لوابنة الناصرة:وفاة الحاج صبحي لوابنة والد الشهيد اياد لوابنة 2019-06-01 | 17:02:48

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج صبحي عارف لوابنه.( ابو عصام) عن عمر يناهز التسعين...

تعيين سيامة الاب يوسف متى مطرانا على الجليل تعيين سيامة الاب يوسف متى مطرانا على الجليل 2019-06-01 | 16:37:01

شهدت كنيسة مار يوسف للروم الملكيين الكاثوليك في الناصرة صباح اليوم احتفالا دينيا...

حريق كبير في الرينة وأربعة طائرات اطفاء عملت على اخماده حريق كبير في الرينة وأربعة طائرات اطفاء عملت على اخماده 2019-06-01 | 16:26:11

اندلع حريق كبير وواسع في قرية الرينة في منطقة اشواك بمحاذاة المنازل وبالقرب من...

مصرع الشاب ايمن ابو عرار من عرعرة النقب في حادث طرق على شارع رقم 60 مصرع الشاب ايمن ابو عرار من عرعرة النقب في حادث طرق على شارع رقم 60 2019-06-01 | 13:34:35

لقي الشاب ايمن جدود ابو عرار البالغ من العمر 29 عاماً من عرعرة النقب ,مصرعه واصيب...

اختتام دوري رمضان لكرة القدم في الرينة باجواء احتفالية اختتام دوري رمضان لكرة القدم في الرينة باجواء احتفالية 2019-06-01 | 11:56:05

بمشاركة حشد كبير من اهالي الرينة ، أختتم مساء الخميس برنامج دوري رمضان لكرة القدم...

بسمة طبعون: أجواء بهيجة ومميزة خلال احتفالات ليالي رمضان بسمة طبعون: أجواء بهيجة ومميزة خلال احتفالات ليالي رمضان 2019-06-01 | 11:46:30

احتفل أهالي بسمة طبعون بأحلى أجواء ليالي رمضان، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشترك...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موسم الزيتون عرابة انطلاق رص الزيتون معاصر الاهالي المزارعون شاهدوا فيديو الاجاويدتوفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد منع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيكنيست يصادق يقر قانون الاقصاء النواب العرب اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات زوجة تعتدي على زوجها ألة حادة طمرة اعتقال شرطة شفاعمرو موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج ناصرة شوا هويدا قتل مغدورة مقتل ضرب حجارة قطعة حديد اختلاق قصة عملية سطو عليهما الضفة نابلس 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com