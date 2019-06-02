اشراقة, المقدسية, تبدع, في, الامسية, الختامية, في, البعينة, نجيدات,

اختتم مجلس محلي البعينة نجيدات، مساء اليوم السبت امسيات رمضان يجمعنا، وذلك في ساحة ملعب متعدد الاهداف قرب المجلس المحلي، وابدعت فرقة اشراقة المقدسية في تقديم المدائح النبوية والابتهالات الرمضانية، التي لاقت اعجاب كبير من قبل الجمهور.

والقى رئيس المجلس المحلي، منير حموده كلمة شكر فيها اقسام المجلس المحلي، على حسن تنظيم امسيات رمضان، التي وفرت بديلا ثقافيا غنيا في البعينة نجيدات، وتطرق حمودة في كلمته الى العنف الذي يعصف في مجتمعنا العربي، واصفا اياه بالداء الخطير الذي يتطلب جهدا اجتماعيا كبيرا لمواجهته ونبذه واجتثاثه من بين ظهرانينا، مؤكدا ان البعينة نجيدات بلد يكنفه السلم الاهلي والمحبة بين ابناء البلد الواحد، وكلنا امل ان يعم هذا السلم سائر بلداتنا ومجتمعنا العربي، الذي نوجه له نداء المحب نبذ العنف بكافة اشكاله، كما نطالب الجهات الرسمية تحمل مسؤولياتها في مواجهة انتشار العنف والسلاح في مجتمعنا.وشكر مدير مشروع، السلطة لمكافحة العنف والمخدرات، عمر دلاشه كافة اقسام المجلس المحلي المشاركة في امسيات رمضان يجمعنا، وكل من ساهم في الاعداد واخراج هذه الامسيات الى حيز التنفيذ.