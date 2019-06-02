دراسة..الوزن, الزائد, خلال, المراهقة, يزيد, خطر, اعتلال, القلب,

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قال علماء إن للعسل دورا فعالا في محاربة قروح الفم، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"...
تشاركنا في أجسادنا تريليونات الميكروبات التي تعتبر حيوية للحفاظ على الصحة، ولكن...
أظهرت دراسة سويدية أن الرجال الذين عانوا من الوزن الزائد في فترة المراهقة أكثر...
نصح الخبراء السيدات الحوامل، أو الراغبات في الحمل، بتجنب تناول الوجبات الخفيفة...
يعتبر يوم 29 مايو من كل سنة اليوم العالمي لمكافحة مرض التصلب المتعدد، حيث يقوم فيه...
وجدت دراستان حديثتان أن الأشخاص، الذين يتناولون الأغذية المعالجة بكثرة كما يحدث...
هل أنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على...
صادف يوم 25 مايو اليوم العالمي للغدة الدرقية، وبهذه المناسبة أشار الأطباء إلى أن...
تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...
تلعب عملية الأيض (حرق الدهون) دورا كبيرا في جسم الإنسان، فمن خلالها يحصل الجسم على...