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صلاح يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجح الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في تسجيل هدف التقدم للريدز أمام توتنهام، اليوم السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبذلك، أصبح صلاح أول لاعب مصري يُسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو.
وبهذا الهدف يكون صلاح قد سجل في مختلف أدوار البطولة.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح أحرز ثاني أسرع هدف، في تاريخ نهائي دوري الأبطال بالمسمى الجديد (1:48)، بعد هدف باولو مالديني (50 ثانية)، مع ميلان ضد ليفربول في 2005.
لكن هدف صلاح يعد ثالث أسرع هدف، في تاريخ المباريات النهائية للبطولة بشكل عام.
وكان أسرع هدف من نصيب إنريكي ماتيوس، مع ريال مدريد في 1959، عندما كان يطلق على البطولة "كأس الأندية الأوروبية البطلة".
وأصبحت ركلة الجزاء التي سجل منها صلاح هدف التقدم، هي أسرع ركلة جزاء تُسجل في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة.
ومن جهة أخرى، يُعد صلاح اللاعب الإفريقي الرابع، الذي يُسجل في نهائي دوري الأبطال، بعد صامويل إيتو في 2006 و2009، ودروجبا في 2012، وساديو ماني في 2018.
وأحرز الفرعون المصري الهدف الأول للريدز (1-0)، من ركلة جزاء.
صلاح يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي الأبطال




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