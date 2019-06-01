اصابة, خطيرة, لشخص, تعرض, للدهس, في, باقة, الغربية,

تعرض شخص مساء اليوم السبت لاصابة خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في باقة الغربية , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج .

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انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ 2019-06-01 | 21:34:20 كشف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، انه تم رصد إطلاق صاروخ من...

ام الفحم تفجع بوفاة الشاب خالد ابو الصقر متأثرا بجراحه جراء حادث طرق 2019-06-01 | 20:12:02 توفي مساء اليوم السبت الشاب الفحماوي خالد ابو الصقر 40 عاما اثر حادث طرق ذاتي وقع...

الناصرة:وفاة الحاج صبحي لوابنة والد الشهيد اياد لوابنة 2019-06-01 | 17:02:48 انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج صبحي عارف لوابنه.( ابو عصام) عن عمر يناهز التسعين...

تعيين سيامة الاب يوسف متى مطرانا على الجليل 2019-06-01 | 16:37:01 شهدت كنيسة مار يوسف للروم الملكيين الكاثوليك في الناصرة صباح اليوم احتفالا دينيا...

حريق كبير في الرينة وأربعة طائرات اطفاء عملت على اخماده 2019-06-01 | 16:26:11 اندلع حريق كبير وواسع في قرية الرينة في منطقة اشواك بمحاذاة المنازل وبالقرب من...

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اختتام دوري رمضان لكرة القدم في الرينة باجواء احتفالية 2019-06-01 | 11:56:05 بمشاركة حشد كبير من اهالي الرينة ، أختتم مساء الخميس برنامج دوري رمضان لكرة القدم...

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