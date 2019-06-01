اصابة, خطيرة, لشخص, تعرض, للدهس, في, باقة, الغربية,

كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, لشخص, تعرض, للدهس, في, باقة, الغربية,
نظّم طاقم التّداخل الاجتماعيّ في مدرسة "بيت الحكمة" الثّانويّة في النّاصرة...
كشف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، انه تم رصد إطلاق صاروخ من...
توفي مساء اليوم السبت الشاب الفحماوي خالد ابو الصقر 40 عاما اثر حادث طرق ذاتي وقع...
انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج صبحي عارف لوابنه.( ابو عصام) عن عمر يناهز التسعين...
شهدت كنيسة مار يوسف للروم الملكيين الكاثوليك في الناصرة صباح اليوم احتفالا دينيا...
اندلع حريق كبير وواسع في قرية الرينة في منطقة اشواك بمحاذاة المنازل وبالقرب من...
لقي الشاب ايمن جدود ابو عرار البالغ من العمر 29 عاماً من عرعرة النقب ,مصرعه واصيب...
بمشاركة حشد كبير من اهالي الرينة ، أختتم مساء الخميس برنامج دوري رمضان لكرة القدم...
احتفل أهالي بسمة طبعون بأحلى أجواء ليالي رمضان، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشترك...
شهدت مساجد أم الفحم، مساء الجمعة، أجواء دينية خاصة، وذلك بتوافد مئات المصلين من...