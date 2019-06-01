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اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية



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تعرض شخص مساء اليوم السبت لاصابة خطيرة جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في باقة الغربية , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشخص تعرض للدهس في باقة الغربية




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