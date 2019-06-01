انطلاق صاروخين من داخل سوريا باتجاه جبل الشيخ

كشف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، انه تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية على جبل الشيخ شمالا. وقال في بيان إنه "انفجر صاروخ واحد في منطقة جبل الشيخ، وسقط صاروخ آخر داخل الأراضي السورية". وأشارت مصادر اعلامية اسرائيلية متطابقة انه لم يكن تدوي صفارات انذار، ولم تسجل خسائر في الأرواح.