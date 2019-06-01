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ام الفحم تفجع بوفاة الشاب خالد ابو الصقر متأثرا بجراحه جراء حادث طرق



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توفي مساء اليوم السبت الشاب الفحماوي خالد ابو الصقر 40 عاما اثر حادث طرق ذاتي وقع مساء الخميس بحي عين ابراهيم بام الفحم .

حيث اصيب بجراح بالغة الخطورة نقلها على اثرها الى مستشفى "هعيمق" في العفولة واجريت له عدة عمليات جراحية وتوفي عصر اليوم متاثرا بجراحه البالغة.

ام الفحم تفجع بوفاة الشاب خالد ابو الصقر متأثرا بجراحه جراء حادث طرق




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