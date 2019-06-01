ام, الفحم, تفجع, بوفاة, الشاب, خالد, ابو, الصقر, متأثرا, بجراحه, جراء, حادث, طرق,

حيث اصيب بجراح بالغة الخطورة نقلها على اثرها الى مستشفى "هعيمق" في العفولة واجريت له عدة عمليات جراحية وتوفي عصر اليوم متاثرا بجراحه البالغة.

توفي مساء اليوم السبت الشاب الفحماوي خالد ابو الصقر 40 عاما اثر حادث طرق ذاتي وقع مساء الخميس بحي عين ابراهيم بام الفحم .

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