وفاة, خوسيه, رييس, نجم, ريال, مدريد, السابق, فى, حادث, مرورى, مروع,

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يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة نادي ليفربول الإنجليزي نحو التتويج بلقب دوري...
علق السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، على مشاركة الريدز في مباراة توتنهام،...
يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم صفوفه...
في كل مرة يقترب فيه موعد نهائي دوري أبطال أوروبا يستحضر عشاق كرة القدم في الوطن...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع البرازيلي...
كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن خطة لخفض معدل الوفيات الناجمة عن لدغات...
رغم تأكيد برشلونة أكثر من مرة، أن إدارته متمسكة بالمدرب إرنستو فالفيردي، إلا أن...
يخطط نادي برشلونة لكرة القدم، للتعاقد مع ثنائي نادي فالنسيا، الدوليان...
مازال يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد، سيخلف ماسيمليانو أليجري على رأس القيادة الفنية...