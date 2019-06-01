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وفاة خوسيه رييس نجم ريال مدريد السابق فى حادث مرورى مروع



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



توفى لاعب نادى ريال مدريد السابق خوسيه انطونيو رييس اليوم السبت، عن عمر 35 عاما، أثر حادث مرورى مروع تعرض له فى مسقط رأسه بمنطقة أوتريرا بمدينة إشبيلية.


ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن السيارة التى كان يقودها رييس اشتعلت فيها النيران بعد انحرافها، مما تسبب الأمر فى وفاة اللاعب بجانب شخص أخر كان بجانبه فى السيارة.
ولعب رييس خلال مسيرته مع كرة القدم فى أندية ريال مدريد، أرسنال الإنجليزي، بنفيكا البرتغالى، إشبيلية، أتلتيكو مدريد، قرطبة، إسبانيول وأخيرا اكستريمادورا الذى يلعب بدورى الدرجة الثالثة فى إسبانيا.
 ونجح رييس خلال مسيرته مع كرة القدم فى التتويج بالعديد من الألقاب منها الدوري الإنجليزي مع أرسنال موسم 2003 – 2004 والدوري الإسبانى مع ريال مدريد موسم 2006 – 2007، و5 ألقاب فى الدوري الأوروبى مع ناديي إشبيلية وأتلتيكو مدريد.   
وفاة خوسيه رييس نجم ريال مدريد السابق فى حادث مرورى مروع




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