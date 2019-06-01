تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-01 17:02:48 الناصرة:وفاة الحاج صبحي لوابنة والد الشهيد اياد لوابنة |  2019-06-01 16:49:06 6 زلازل تضرب ألبانيا |  2019-06-01 16:43:58 الليلة:صراع إنجليزي على حلم دوري أبطال أوروبا |  2019-06-01 16:37:01 تعيين سيامة الاب يوسف متى مطرانا على الجليل |  2019-06-01 16:26:11 حريق كبير في الرينة وأربعة طائرات اطفاء عملت على اخماده |  2019-06-01 13:34:35 مصرع الشاب ايمن ابو عرار من عرعرة النقب في حادث طرق على شارع رقم 60 |  2019-06-01 11:56:05 اختتام دوري رمضان لكرة القدم في الرينة باجواء احتفالية |  2019-06-01 11:54:40 ماني: لولا صلاح ما وصلنا إلى نهائي الأبطال |  2019-06-01 11:50:58 مقتل 12 شخصا بإطلاق نار في اميركا |  2019-06-01 11:46:30 بسمة طبعون: أجواء بهيجة ومميزة خلال احتفالات ليالي رمضان |  2019-06-01 11:45:10 لبنان بانتظار جواب حول مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل |  2019-06-01 11:11:50 الالاف يحيون ليلة القدر في مساجد ام الفحم |  2019-06-01 07:10:31 حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار |  2019-06-01 07:09:13 برشلونة على أعتاب حسم صفقة مدريدية جديدة |  2019-06-01 07:06:44 كفرقرع:اصابة شاب خلال عمله في محطة وقود |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الليلة:صراع إنجليزي على حلم دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة نادي ليفربول الإنجليزي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي مع مواطنه توتنهام فى التاسعة مساء اليوم بملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" في نهائية المسابقة القارية.


 ونجح ليفربول فى حجز مقعده بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق النجم المصري محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.



وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يلتقي فيها ناديا إنجليزيان بالمباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي في نهائي 2008.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، حيث يتطلع "الريدز" للحصول على لقب دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخه والانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجاً باللقب القاري خلف ناديا ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، بجانب تعويض الاخفاق في الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الذي ذهب إلى مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

ويمتلك ليفربول العديد من الأسلحة الهجومية التي تؤهله لإختراق دفاعات توتنهام في لقاء الليلة أبرزها الثنائي محمد صلاح وساديو ماني الذي سجل 44 هدفاً بواقع 22 هدفاً لكلاً منهما بمسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم.

كما يتسلح ليفربول بالصلابة الدفاعية في ظل تواجد مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين والشركة الراعية للمسابقة، كذلك الحارس البرازيلي أليسون صاحب جائزة "القفاز الذهبي" التي تمنح لأفضل حارس في "البريميرليج".

وفي المقابل، من المنتظر أن يتسلح توتنهام الطامح للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، بعودة قائده وهدافه هاري كين الذي تعافى مؤخراً من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، بجانب تألق فيرناندو يورنتي الذي ساهم في الإطاحة بمانشستر سيتي من الدور ربع النهائي.




كلمات متعلقة

الليلة:صراع, إنجليزي, على, حلم, دوري, أبطال, أوروبا,

تابعونــا

وفاة خوسيه رييس نجم ريال مدريد السابق فى حادث مرورى مروع وفاة خوسيه رييس نجم ريال مدريد السابق فى حادث مرورى مروع 2019-06-01 | 15:30:53

توفى لاعب نادى ريال مدريد السابق خوسيه انطونيو رييس اليوم السبت، عن عمر 35 عاما،...

ماني: لولا صلاح ما وصلنا إلى نهائي الأبطال ماني: لولا صلاح ما وصلنا إلى نهائي الأبطال 2019-06-01 | 11:54:40

علق السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، على مشاركة الريدز في مباراة توتنهام،...

برشلونة على أعتاب حسم صفقة مدريدية جديدة برشلونة على أعتاب حسم صفقة مدريدية جديدة 2019-06-01 | 07:09:13

يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم صفوفه...

عربي واحد سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا.. فهل سيكون صلاح هو الثاني؟ عربي واحد سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا.. فهل سيكون صلاح هو الثاني؟ 2019-05-31 | 12:55:28

في كل مرة يقترب فيه موعد نهائي دوري أبطال أوروبا يستحضر عشاق كرة القدم في الوطن...

نيمار يلجأ لبنود الفيفا من أجل العودة لبرشلونة نيمار يلجأ لبنود الفيفا من أجل العودة لبرشلونة 2019-05-31 | 12:55:07

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان...

حالة واحدة تنقل نيمار ومبابي إلى ريال مدريد حالة واحدة تنقل نيمار ومبابي إلى ريال مدريد 2019-05-31 | 08:37:42

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع البرازيلي...

خطة عالمية لتفادي مقتل عشرات الآلاف سنوياً بلدغات الأفاعي خطة عالمية لتفادي مقتل عشرات الآلاف سنوياً بلدغات الأفاعي 2019-05-30 | 18:32:51

كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن خطة لخفض معدل الوفيات الناجمة عن لدغات...

أليجري ينتظر إشارة برشلونة أليجري ينتظر إشارة برشلونة 2019-05-30 | 17:31:13

رغم تأكيد برشلونة أكثر من مرة، أن إدارته متمسكة بالمدرب إرنستو فالفيردي، إلا أن...

برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي فالنسيا برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي فالنسيا 2019-05-30 | 16:00:17

يخطط نادي برشلونة لكرة القدم، للتعاقد مع ثنائي نادي فالنسيا، الدوليان...

يوفنتوس ما زال يحلم بخطف جوارديولا يوفنتوس ما زال يحلم بخطف جوارديولا 2019-05-30 | 14:24:10

مازال يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد، سيخلف ماسيمليانو أليجري على رأس القيادة الفنية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان دير الاسد عبوة ناسفة ساحة بيت اعتقال أب وابنه دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية مؤنس دبور جراسبورغ سويسرا الدوري السويسري اجمل الاهداف الناصرة اللاعب المهاجم مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة ضبط مواد فاسدة كمية من كراتين البيض في مدينة رهط تفتيش حملة ابادتها عطا ابو مديغم دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة عامل سقط عليه جسم ثقيل مصرع ورشة بناء جاني هتكفا مركز البلاد مستشفى شرطة الشيخ رائد صلاح رئيس حركة دخوله سجن وداع ام الفحم تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي اللجنة الشعبية الجديدة المكر تظاهرة رفع شعارات طنطور لنا مخطط رفض يوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية دهس منطقة العين الناصرة جراء تعرضها حادث شابة مرام ميديكال مستشفى طفيفة شرطة أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com