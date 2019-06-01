الليلة:صراع, إنجليزي, على, حلم, دوري, أبطال, أوروبا,

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة نادي ليفربول الإنجليزي نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي مع مواطنه توتنهام فى التاسعة مساء اليوم بملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" في نهائية المسابقة القارية.

ونجح ليفربول فى حجز مقعده بنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول "الريمونتادا" بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق النجم المصري محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.وتعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يلتقي فيها ناديا إنجليزيان بالمباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي في نهائي 2008.الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، حيث يتطلع "الريدز" للحصول على لقب دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخه والانفراد بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجاً باللقب القاري خلف ناديا ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، بجانب تعويض الاخفاق في الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" الذي ذهب إلى مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.ويمتلك ليفربول العديد من الأسلحة الهجومية التي تؤهله لإختراق دفاعات توتنهام في لقاء الليلة أبرزها الثنائي محمد صلاح وساديو ماني الذي سجل 44 هدفاً بواقع 22 هدفاً لكلاً منهما بمسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم.كما يتسلح ليفربول بالصلابة الدفاعية في ظل تواجد مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين والشركة الراعية للمسابقة، كذلك الحارس البرازيلي أليسون صاحب جائزة "القفاز الذهبي" التي تمنح لأفضل حارس في "البريميرليج".وفي المقابل، من المنتظر أن يتسلح توتنهام الطامح للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، بعودة قائده وهدافه هاري كين الذي تعافى مؤخراً من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، بجانب تألق فيرناندو يورنتي الذي ساهم في الإطاحة بمانشستر سيتي من الدور ربع النهائي.