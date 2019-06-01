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حريق كبير في الرينة وأربعة طائرات اطفاء عملت على اخماده



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 اندلع حريق كبير وواسع في قرية الرينة في منطقة اشواك بمحاذاة المنازل وبالقرب من المقبرة الاسلامية في القرية ، حيث عملت طواقم الاطفاء والانقاذ بمساندة 4 طائرات بالعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره الى المنازل القريبه ، هذا ولم يبلغ عن أي اصابات جراء الحريق او اضرار في البيوت القريبة.


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء كايد ظاهر انهم يُناشدون المواطنين الامتناع عن اشعال النيران في هذه الايام بما في ذلك اتباع طرق السلامه والامان علما ان اشعال النيران في مثل هذه الايام بما في ذلك مكب النفايات قد يعرض الفاعل لغرامات باهضه وحتى السجن الفعلي وضرر بالممتلكات والارواح .
 
هذا وحضرت الشرطة الى مكان الحريق للتحقيق في ملابسات وحيثيات الحادث.




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