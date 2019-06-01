حريق, كبير, في, الرينة, وأربعة, طائرات, اطفاء, عملت, على, اخماده,

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج صبحي عارف لوابنه.( ابو عصام) عن عمر يناهز التسعين...
شهدت كنيسة مار يوسف للروم الملكيين الكاثوليك في الناصرة صباح اليوم احتفالا دينيا...
لقي الشاب ايمن جدود ابو عرار البالغ من العمر 29 عاماً من عرعرة النقب ,مصرعه واصيب...
بمشاركة حشد كبير من اهالي الرينة ، أختتم مساء الخميس برنامج دوري رمضان لكرة القدم...
احتفل أهالي بسمة طبعون بأحلى أجواء ليالي رمضان، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشترك...
شهدت مساجد أم الفحم، مساء الجمعة، أجواء دينية خاصة، وذلك بتوافد مئات المصلين من...
نقلت الطواقم الطبية مساء الجمعة عامل محطة وقود للمستشفى بعد ان اصيب خلال عمله في...
احتضن المسجد الأقصى المبارك مئات الآلاف من المسلمين في ليلة القدر "ليلة السابع...
ادى عشرات الآلاف صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في المسجد...
رغم الاغلاقات التي فرضها الجيش على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك اليوم،...