اختتام, دوري, رمضان, لكرة, القدم, في, الرينة, باجواء, احتفالية,

بمشاركة حشد كبير من اهالي الرينة ، أختتم مساء الخميس برنامج دوري رمضان لكرة القدم ٢٠١٩ بنجاح كبير واجواء اخوية مميزة بحضور رئيس واعضاء المجلس المحلي وضيف الشرف مدرب مكابي ابناء الرينة حنا فرهود.

افتتح البرنامج بكلمات ترحيبية من قبل رئيس المجلس المحلي السيد جميل أنور بصول الذي رحب بالحضور وشكر جميع القائمين على الدوري والمتبرعين والداعمين ، حيث شدد في كلمته على أهمية الرياضة والشباب وأن المجلس المحلي يعمل جاهدا رغم الاوضاع المادية على دعم جميع المشاريع الرياضية والثقافية .كما وحث رئيس المجلس المحلي الشباب على المحبة والتسامح واستنكر جرائم القتل واحداث العنف التي يشهدها الوسط العرب مؤكدا انه من خلال الرياضة نستطيع توحيد الجيل الشاب .الدوري أقيم برعاية المجلس المحلي واشرف على ادارته مركز برنامج "دورة لكل طالب"عمر بصول برفقة المدريين محمد طاطور ومحمد حواري وعمار بصول ويعقوب راشد ومحمد قاسم عثاملة ومجموعة من الشبان الذي عملوا على مدار شهر كامل.في المباراة النهائية التفى فريق ليفربول بفريق ميلان وفاز ليفربول وحقق كأس الدوري بعد ان حقق بطولة الدوري بالمجموعات.في النهاية تم توزيع الكؤوس على الفرق الفائزة وتكريم المتبرعين بحضور رئيس واعضاء المجلس المحلي ، كما وتخلل البرنامج سحب على عشرات الجوائز وسط فرحة عارمة من الجمهور.