اختتام, دوري, رمضان, لكرة, القدم, في, الرينة, باجواء, احتفالية,

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لقي شخص مصرعه واصيب اخرين جراء حادث صعب بين شاحنه وسياره خصوصيه على شارع رقم ٦٠...
احتفل أهالي بسمة طبعون بأحلى أجواء ليالي رمضان، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشترك...
شهدت مساجد أم الفحم، مساء الجمعة، أجواء دينية خاصة، وذلك بتوافد مئات المصلين من...
نقلت الطواقم الطبية مساء الجمعة عامل محطة وقود للمستشفى بعد ان اصيب خلال عمله في...
احتضن المسجد الأقصى المبارك مئات الآلاف من المسلمين في ليلة القدر "ليلة السابع...
ادى عشرات الآلاف صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في المسجد...
رغم الاغلاقات التي فرضها الجيش على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك اليوم،...
تخفض أسعار الوقود عند منتصف ليلة السبت – الاحد القادمة (1.6.2019-2.6.2019). وسيبلغ سعر...
أطلق جنود صباح اليوم النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين في القدس...
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، "إن القدس ستظل أيقونة الصراع...