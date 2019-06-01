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ماني: لولا صلاح ما وصلنا إلى نهائي الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول، على مشاركة الريدز في مباراة توتنهام، اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "من يسجل الأهداف في نهائي الأبطال؟ أنا أو صلاح. كل ما نريده هو التتويج بالكأس، وأحيانًا التفكير في هذا الأمر يجعلني مريضًا".
وأضاف: "صلاح يقدم أداءً مدهشًا منذ الموسم الماضي، والفريق الذي يرغب في تحقيق الألقاب يحتاج إلى لاعبين مثله، إنه أكثر من يسجل أهدافًا، وأعتقد أنه في حالة عدم وجوده مع ليفربول لم نكن سنصل إلى نهائي دوري الأبطال، لأنه أحرز الكثير من الأهداف المهمة".
وتابع ماني: "الأهم في مباراة اليوم هو الفوز باللقب، صلاح يسجل أو فيرمينو أو أنا. المهم أن نتعاون جميعًا".
وأتم النجم السنغالي: "توتر علاقتي مع صلاح؟ نحن أصدقاء والمنافسة بيننا تكون في كرة القدم فقط وهذا أمر طبيعي، ويجعل الأمور مثيرة بشكل أكثر".
ماني: لولا صلاح ما وصلنا إلى نهائي الأبطال




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