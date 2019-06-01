مقتل, 12, شخصا, بإطلاق, نار, في, اميركا,

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ينتظر لبنان تلقي جواب من مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد حول طرحه...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط للإعلان رسميا عن ترشحه لولاية...
وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة إلى قادة الدول الإسلامية المشاركة في قمة...
جددت سوريا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ورعاياها الصامدين في الجولان السوري...
انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في أنحاء ايران اليوم الجمعة والتي تقام سنوياً في...
بعد 12 ساعة على حل الكنيست الاسرائيلي، هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور...
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده تعتبر السلاح النووي حراما من...
الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 تاريخ...
أكد وزير الحج والعمرة السعودي، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة...
أعلن الممثل الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيم جيفري، أن الولايات المتحدة وروسيا...