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بسمة طبعون: أجواء بهيجة ومميزة خلال احتفالات ليالي رمضان



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احتفل أهالي بسمة طبعون بأحلى أجواء ليالي رمضان، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشترك بالاضافه لزوار من المجتمع اليهودي، ليتعرفوا عن كثب على البلدة وعلى أجواء شهر رمضان.

 

وقد تضمنت جولة في مركز التراث والافطار مع سكان البلد وتعريفهم على التقاليد الرمضانية.

وبعد الإفطار شارك أهالي البسمه صغارا وكبارا في العديد من الفعاليات والأناشيد الرمضانية احتفالا بليلة القدر واستقبال العيد. وقد أعرب رئيس المجلس المحلي السيد رائد زبيدات عن سعادته من الأجواء وشكر كل القائمين على البرنامج. وفي نهاية البرنامج أجريت مباريات تصفية للشبيبة والكبار وتوزيع الكؤوس على الفرق الفائزة.

وقال رائد زبيدات:"نعمل على رفع شأن قريتنا الحبيبة في جميع المجالات والجوانب، فالمصلحة العامة فوق كل اعتبار، ولدينا العديد من المشاريع لانجازها لدعم المواطنين الأحباء والأعزاء. البرنامج أكثر من رائع وأضفى أجواء مميزة للاحتفال بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام والجميع بألف خير".

بسمة طبعون: أجواء بهيجة ومميزة خلال احتفالات ليالي رمضان




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