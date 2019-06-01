لبنان, بانتظار, جواب, حول, مفاوضات, ترسيم, الحدود, البرية, والبحرية, مع, إسرائيل,

ينتظر لبنان تلقي جواب من مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد حول طرحه اجراء مفاوضات مفتوحة في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل وليس وضع سقف زمني لها لستة اشهر كما تقترحه أورشليم القدس. وقالت مصادر مواكبة للملف لصحيفة الجمهورية البيروتية انّ الجانب اللبناني لا يملك فكرة حول الموعد الذي سينقل فيه ساترفيلد الردّ الاسرائيلي بل باتت تخشى ان تسود هذا الملف مراوحة ربما لبضعة اشهر بسبب التطورات السياسية الأخيرة في اسرائيل عقب حلّ الكنيست والانشغال بالتحضير للانتخابات.

وقد اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال خطابه في يوم القدس العالمي الليلة الماضية واشنطن بانها تريد استغلال المفاوضات بهذا الخصوص لفتح قضية الصواريخ الدقيقة الموجهة إلى إسرائيل.واقر نصر الله بان أن حزبه يمتلك صواريخ دقيقة تطال كل الأهداف المطلوبة في إسرائيل قادرة على تغيير وجه المنطقة كاشفًا مع ذلك أنه لا توجد في لبنان حتى الآن مصانع لإنتاج الصواريخ الدقيقة.