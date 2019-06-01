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حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار




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