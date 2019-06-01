برشلونة, على, أعتاب, حسم, صفقة, مدريدية, جديدة,

يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة بات أبرز المرشحين لضم البرازيلي فيليبي لويس، الظهير الأيسر لأتلتيكو مدريد، الذي ينتهي عقده مع ناديه في 30 يونيو/ حزيران المقبل.وأضافت الصحيفة: "الأيام القليلة المقبلة ربما تشهد الإعلان الرسمي من جانب أتلتيكو مدريد، ولويس نفسه، عن انتهاء العلاقة بينهما"، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني يرى في اللاعب البرازيلي البديل المناسب لظهيره الأيسر جوردي ألبا.وأشار التقرير، إلى أن لويس يريد حسم مستقبله سريعًا قبل انطلاق نهائيات بطولة كوبا أمريكا، في 14 يونيو/ حزيران المقبل.يُذكر أن أتلتيكو مدريد لم يعرض التجديد على فيليبي لويس خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيرحل البرازيلي في صفقة انتقال حر.