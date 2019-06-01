برشلونة, على, أعتاب, حسم, صفقة, مدريدية, جديدة,

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في كل مرة يقترب فيه موعد نهائي دوري أبطال أوروبا يستحضر عشاق كرة القدم في الوطن...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع البرازيلي...
كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن خطة لخفض معدل الوفيات الناجمة عن لدغات...
رغم تأكيد برشلونة أكثر من مرة، أن إدارته متمسكة بالمدرب إرنستو فالفيردي، إلا أن...
يخطط نادي برشلونة لكرة القدم، للتعاقد مع ثنائي نادي فالنسيا، الدوليان...
مازال يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد، سيخلف ماسيمليانو أليجري على رأس القيادة الفنية...
قالت تقارير إعلامية إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قدم طلبا ماديا "فلكيا"...
صرح النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، بعد تتويجه بلقب بطل الدوري...
ستنشر السلطات الإسبانية نحو 4700 عنصر أمن في العاصمة، مدريد، السبت على هامش نهائي...